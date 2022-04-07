https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/rasshiren-perechen-vvozimykh-v-abkhaziyu-tovarov-kotorye-ne-podlezhat-nalogooblozheniyu-1038541066.html

Расширен перечень ввозимых в Абхазию товаров, которые не подлежат налогообложению

Расширен перечень ввозимых в Абхазию товаров, которые не подлежат налогообложению

Правительство приняло ряд Постановлений Кабинета Министров, касающихся мер поддержки предпринимателей в новых экономических условиях. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T17:07+0300

2022-04-07T17:07+0300

2022-04-07T17:09+0300

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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Правительство внесло изменения в Перечень сырья и материалов, ввозимых в Абхазию для промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в республике, и ввоз которых не подлежит налогообложению. Об этом сообщается на сайте Кабмина. В уже действующий, согласно Постановлению Кабмина от 27 мая 2016 года, перечень добавили следующие товары: Постановление направлено на утверждение в Парламент. Оно будет действовать с даты утверждения Народным Собранием и до 1 июля 2022 года. В четверг, 7 апреля, Правительство также установило предельный размер торговых надбавок на основные виды продовольственных товаров.Кроме того, для поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Абхазии и обеспечения продовольственной безопасности, временно отменены ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров.

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кабмин абхазии, экономика, абхазия