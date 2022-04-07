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Расширен перечень ввозимых в Абхазию товаров, которые не подлежат налогообложению
Расширен перечень ввозимых в Абхазию товаров, которые не подлежат налогообложению
Правительство приняло ряд Постановлений Кабинета Министров, касающихся мер поддержки предпринимателей в новых экономических условиях. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T17:07+0300
2022-04-07T17:07+0300
2022-04-07T17:09+0300
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Правительство внесло изменения в Перечень сырья и материалов, ввозимых в Абхазию для промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в республике, и ввоз которых не подлежит налогообложению. Об этом сообщается на сайте Кабмина. В уже действующий, согласно Постановлению Кабмина от 27 мая 2016 года, перечень добавили следующие товары: Постановление направлено на утверждение в Парламент. Оно будет действовать с даты утверждения Народным Собранием и до 1 июля 2022 года. В четверг, 7 апреля, Правительство также установило предельный размер торговых надбавок на основные виды продовольственных товаров.Кроме того, для поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Абхазии и обеспечения продовольственной безопасности, временно отменены ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров.
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кабмин абхазии, экономика, абхазия
Расширен перечень ввозимых в Абхазию товаров, которые не подлежат налогообложению
17:07 07.04.2022 (обновлено: 17:09 07.04.2022)
Правительство приняло ряд Постановлений Кабинета Министров, касающихся мер поддержки предпринимателей в новых экономических условиях.
СУХУМ, 7 апр - Sputnik
. Правительство внесло изменения в Перечень сырья и материалов, ввозимых в Абхазию для промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в республике, и ввоз которых не подлежит налогообложению. Об этом сообщается
на сайте Кабмина.
В уже действующий, согласно Постановлению Кабмина от 27 мая 2016 года, перечень добавили следующие товары:
продукты, используемые в кормлении животных,
сульфаты, квасцы, пероксосульфаты,
инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (например, ленты, обработанные серой, фитили и свечи, и бумага липкая от мух).
Постановление направлено на утверждение в Парламент. Оно будет действовать с даты утверждения Народным Собранием и до 1 июля 2022 года.
В четверг, 7 апреля, Правительство также установило предельный размер торговых надбавок на основные виды продовольственных товаров.
Кроме того, для поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Абхазии и обеспечения продовольственной безопасности, временно отменены
ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров.