Роскомнадзор введет в отношении Google ряд мер за нарушения закона России

© AP Photo / Jeff Chiu В этот понедельник, 30 марта 2015 г., на фотографии показан ноутбук Hisense Chrome из Сан-Франциско. Google и Microsoft выпускают более дешевые ноутбуки и планшеты, чтобы охватить студентов, семьи с ограниченным бюджетом и зарубежные рынки