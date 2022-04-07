Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/roskomnadzor-vvedet-v-otnoshenii-google-ryad-mer-za-narusheniya-zakona-rossii-1038533137.html
Роскомнадзор введет в отношении Google ряд мер за нарушения закона России
Роскомнадзор введет в отношении Google ряд мер за нарушения закона России
Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T12:35+0300
2022-04-07T12:43+0300
google
роскомнадзор
санкции
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/08/1031797835_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_2a42094d5d7071eeb9f008c8e5d3cb17.jpg
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Роскомнадзор сообщил о применении к Google запрета на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов.В частности, к компании Google и ее информационным ресурсам будут применены следующие меры: Ведомство уточняет, что "меры понуждения" информирующего и экономического характера в отношении Google будут действовать до устранения компанией нарушений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/google-i-meta-zapretili-rossiyskim-smi-razmeschat-reklamu-na-svoikh-resursakh-1037809838.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/08/1031797835_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_d156c91b35ffde11b4dccf2278766e8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
google, роскомнадзор, санкции, россия

Роскомнадзор введет в отношении Google ряд мер за нарушения закона России

12:35 07.04.2022 (обновлено: 12:43 07.04.2022)
© AP Photo / Jeff ChiuВ этот понедельник, 30 марта 2015 г., на фотографии показан ноутбук Hisense Chrome из Сан-Франциско. Google и Microsoft выпускают более дешевые ноутбуки и планшеты, чтобы охватить студентов, семьи с ограниченным бюджетом и зарубежные рынки
В этот понедельник, 30 марта 2015 г., на фотографии показан ноутбук Hisense Chrome из Сан-Франциско. Google и Microsoft выпускают более дешевые ноутбуки и планшеты, чтобы охватить студентов, семьи с ограниченным бюджетом и зарубежные рынки - Sputnik Абхазия, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Jeff Chiu
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Роскомнадзор сообщил о применении к Google запрета на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов.
Отмечается, что запрет вводится за многочисленные нарушения американской IT-компанией Google LLC российского законодательства.
В частности, к компании Google и ее информационным ресурсам будут применены следующие меры:
информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства;
запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.
Ведомство уточняет, что "меры понуждения" информирующего и экономического характера в отношении Google будут действовать до устранения компанией нарушений.
Google Chrome, новый веб-браузер Google Inc., показан во время пресс-конференции в штаб-квартире компании в Маунтин-Вью, Калифорния, во вторник - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Google и Meta запретили российским СМИ размещать рекламу на своих ресурсах
27 февраля, 08:05
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0