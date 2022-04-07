https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/roskomnadzor-vvedet-v-otnoshenii-google-ryad-mer-za-narusheniya-zakona-rossii-1038533137.html
Роскомнадзор введет в отношении Google ряд мер за нарушения закона России
Роскомнадзор введет в отношении Google ряд мер за нарушения закона России
Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T12:35+0300
2022-04-07T12:35+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Роскомнадзор сообщил о применении к Google запрета на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов.В частности, к компании Google и ее информационным ресурсам будут применены следующие меры: Ведомство уточняет, что "меры понуждения" информирующего и экономического характера в отношении Google будут действовать до устранения компанией нарушений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/google-i-meta-zapretili-rossiyskim-smi-razmeschat-reklamu-na-svoikh-resursakh-1037809838.html
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google, роскомнадзор, санкции, россия
Роскомнадзор введет в отношении Google ряд мер за нарушения закона России
12:35 07.04.2022 (обновлено: 12:43 07.04.2022)
Роскомнадзором принято решение о введении мер понуждения информирующего и экономического характера.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik.
Роскомнадзор сообщил
о применении к Google запрета на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов.
Отмечается, что запрет вводится за многочисленные нарушения американской IT-компанией Google LLC российского законодательства.
В частности, к компании Google и ее информационным ресурсам будут применены следующие меры:
информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства;
запрет на распространение рекламы Google LLC и его информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.
Ведомство уточняет, что "меры понуждения" информирующего и экономического характера в отношении Google будут действовать до устранения компанией нарушений.