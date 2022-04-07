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Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН
Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН
В четверг, 7 апреля, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T21:32+0300
2022-04-07T21:32+0300
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Россия досрочно прекратит полномочия в Совете ООН по правам человека, заявил на заседании Генассамблеи заместитель постоянного представителя страны при организации Геннадий Кузьмин, пишет РИА Новости.По его словам, представительство перестанет исполнять свои функции в Совете 7 апреля.За резолюцию о приостановке членства России в СПЧ ООН проголосовали 93 государства, 24 страны выступили против, а 58 представителей воздержались. Документ подготовила группа западных стран, среди которых были США и Украина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/genassambleya-priostanovila-uchastie-rossii-v-spch-oon-1038545436.html
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Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН
21:32 07.04.2022 (обновлено: 21:34 07.04.2022)
В четверг, 7 апреля, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека
СУХУМ, 7 апр - Sputnik
. Россия досрочно прекратит полномочия в Совете ООН по правам человека, заявил на заседании Генассамблеи заместитель постоянного представителя страны при организации Геннадий Кузьмин, пишет РИА Новости.
"Российская сторона рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства России в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику", — сказал дипломат.
По его словам, представительство перестанет исполнять свои функции в Совете 7 апреля.
За резолюцию о приостановке членства России в СПЧ ООН проголосовали 93 государства, 24 страны выступили против, а 58 представителей воздержались. Документ подготовила группа западных стран, среди которых были США и Украина.