https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/rossiya-dosrochno-slozhit-polnomochiya-v-spch-oon-1038546268.html

Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН

Россия досрочно сложит полномочия в СПЧ ООН

В четверг, 7 апреля, Генассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую работу России в Совете по правам человека 07.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Россия досрочно прекратит полномочия в Совете ООН по правам человека, заявил на заседании Генассамблеи заместитель постоянного представителя страны при организации Геннадий Кузьмин, пишет РИА Новости.По его словам, представительство перестанет исполнять свои функции в Совете 7 апреля.За резолюцию о приостановке членства России в СПЧ ООН проголосовали 93 государства, 24 страны выступили против, а 58 представителей воздержались. Документ подготовила группа западных стран, среди которых были США и Украина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/genassambleya-priostanovila-uchastie-rossii-v-spch-oon-1038545436.html

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