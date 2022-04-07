https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/sotrudniki-sputnik-meedia-zaderzhany-v-estonii-1038528514.html

Сотрудники Sputnik Meedia задержаны в Эстонии

Сотрудники Sputnik Meedia задержаны в Эстонии

В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и... 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T10:02+0300

2022-04-07T10:02+0300

2022-04-07T10:02+0300

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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Экс-сотрудники Sputnik Meedia Елена Черышева и Мати-Дмитрий Терестал задержаны в Эстонии, их подозревают в нарушении международных санкций, пишет портал Delfi. Коллеги задержанных сообщили РИА Новости, что связаться с Еленой Черышевой и Мати-Дмитрием Тересталом после многочасового обыска невозможно."Сегодня (в среду - ред.) полиция безопасности задержала Елену (43 года) и Мати-Дмитрия (50 лет)", - пишет Delfi. Согласно материалам уголовного дела, отмечает портал, власти Эстонии подозревают, что Елена и Мати-Дмитрий передали подсанкционному лицу деньги, которые якобы поступили из РФ, а также якобы продолжали управлять Sputnik Meedia после санкций, введенных Европейским союзом 1 марта 2022 года.В начале марта шеф-редактор Sputnik Meedia Елена Черышева заявляла, что на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".При этом коллеги задержанных заявили РИА Новости, что с ними потеряна связь.Портал Delfi приводит и слова прокурора Таави Перна, который заявил, что возбуждено уголовное дело по подозрению в экономических связях, запрещенных международными санкциями. Уголовное производство ведется полицией безопасности под руководством прокуратуры.МИА "Россия сегодня" требует (https://t.me/zubovskiy4/10757) от властей Эстонии сообщить о местонахождении экс-сотрудников портала Sputnik Meedia.Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/estonskiy-portal-sputnik-meedia-prekraschaet-rabotu-iz-za-ugroz-sotrudnikam-1037992921.html

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эстония, sputnik, россия сегодня, санкции, журналисты