https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/virusolog-obyasnil-pochemu-pandemiya-covid-19-ne-zakonchitsya-v-2022-godu-1038527606.html

Вирусолог объяснил, почему пандемия COVID-19 не закончится в 2022 году

Вирусолог объяснил, почему пандемия COVID-19 не закончится в 2022 году

Самым эффективным способом борьбы с коронавирусом остается, по мнению специалистов, вакцинация. 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T08:45+0300

2022-04-07T08:45+0300

2022-04-07T10:07+0300

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году, потому что половина населения Земли еще не вакцинированы, рассказал в разговоре с URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков.Кроме того, по словам Чумакова, в Китае, где нет коллективного иммунитета, болезнь вновь начала распространяться.Ученый допустил возможность того, что возросшая заболеваемость в КНР выйдет из-под контроля. Он также считает, что и в других странах третьего мира возможно, что борьба с коронавирусом затянется.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/matua-rasskazala-stoit-li-rasslablyatsya-i-otkazyvatsya-ot-vaktsinatsii-ot-covid-19-1038384963.html

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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, в мире, вакцинация