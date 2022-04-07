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Вирусолог объяснил, почему пандемия COVID-19 не закончится в 2022 году
Вирусолог объяснил, почему пандемия COVID-19 не закончится в 2022 году
Самым эффективным способом борьбы с коронавирусом остается, по мнению специалистов, вакцинация. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T08:45+0300
2022-04-07T08:45+0300
2022-04-07T10:07+0300
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СУХУМ, 7 апр – Sputnik. Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году, потому что половина населения Земли еще не вакцинированы, рассказал в разговоре с URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков.Кроме того, по словам Чумакова, в Китае, где нет коллективного иммунитета, болезнь вновь начала распространяться.Ученый допустил возможность того, что возросшая заболеваемость в КНР выйдет из-под контроля. Он также считает, что и в других странах третьего мира возможно, что борьба с коронавирусом затянется.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/matua-rasskazala-stoit-li-rasslablyatsya-i-otkazyvatsya-ot-vaktsinatsii-ot-covid-19-1038384963.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, в мире, вакцинация
Вирусолог объяснил, почему пандемия COVID-19 не закончится в 2022 году
08:45 07.04.2022 (обновлено: 10:07 07.04.2022)
Самым эффективным способом борьбы с коронавирусом остается, по мнению специалистов, вакцинация.
СУХУМ, 7 апр – Sputnik.
Пандемия коронавируса не закончится в 2022 году, потому что половина населения Земли еще не вакцинированы, рассказал в разговоре с URA.RU
заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков.
Кроме того, по словам Чумакова, в Китае, где нет коллективного иммунитета, болезнь вновь начала распространяться.
"Вообще только половина Земли охвачена прививками. Остальные — непривитые. Кроме того, есть большие страны, вроде Китая, в которых практически еще никто не переболел. Хотя они все вакцинированы, очень большой процент вакцинированных, но коллективный иммунитет довольно низкий, потому что надо все время ревакцинироваться. И там вакцина малоэффективна", — сказал он.
Ученый допустил возможность того, что возросшая заболеваемость в КНР выйдет из-под контроля. Он также считает, что и в других странах третьего мира возможно, что борьба с коронавирусом затянется.