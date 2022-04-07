https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/zaregistrirovana-gruppa-po-provedeniyu-referenduma-o-vkhozhdenii-yuzhnoy-osetii-v-sostav-rossii-1038535202.html
Зарегистрирована группа по проведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав России
Зарегистрирована группа по проведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав России
С момента получения регистрационного свидетельства инициативная группа вправе добровольно и самостоятельно начать собирать подписи в поддержку проведения... 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T14:18+0300
2022-04-07T14:18+0300
2022-04-07T14:18+0300
южная осетия
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102812/69/1028126979_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_33e69fcfc2afa56c43f82e40d2af6ea9.jpg
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала инициативную группу граждан в поддержку проведения референдума о вхождении республики в состав России, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на секретаря ЦИК Кристину Авлохову.По ее словам, группа может приступить к сбору подписей в поддержку референдума. Согласно закону, их должно быть не менее одной тысячи. Ранее сообщалось, что в составе инициативной группы – четыре президента Южной Осетии - действующий президент Анатолий Бибилов, экс – президенты Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов, всего 26 человек – политических и общественных деятелей.Референдум о присоединении республики к РФ планируется после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля, когда будут завершены все необходимые юридические процедуры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/prezident-abkhazii-poprivetstvoval-stremlenie-yuzhnoy-osetii-obedinitsya-s-rossiey-1038417747.html
южная осетия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102812/69/1028126979_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_cde2884f8d7de22b02e9fff8f3bf25aa.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
южная осетия, россия, политика
Зарегистрирована группа по проведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав России
С момента получения регистрационного свидетельства инициативная группа вправе добровольно и самостоятельно начать собирать подписи в поддержку проведения референдума в течение трех месяцев.
СУХУМ, 7 апр - Sputnik
. Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала инициативную группу граждан в поддержку проведения референдума о вхождении республики в состав России, пишет
Sputnik Южная Осетия со ссылкой на секретаря ЦИК Кристину Авлохову.
"Комиссия приняла решение зарегистрировать инициативную группу и выдать ей свидетельство о регистрации", – сказала она.
По ее словам, группа может приступить к сбору подписей в поддержку референдума. Согласно закону, их должно быть не менее одной тысячи.
Ранее сообщалось, что в составе инициативной группы – четыре президента Южной Осетии - действующий президент Анатолий Бибилов, экс – президенты Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов, всего 26 человек – политических и общественных деятелей.
Референдум о присоединении республики к РФ планируется после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля, когда будут завершены все необходимые юридические процедуры.