https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/zaregistrirovana-gruppa-po-provedeniyu-referenduma-o-vkhozhdenii-yuzhnoy-osetii-v-sostav-rossii-1038535202.html

Зарегистрирована группа по проведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав России

Зарегистрирована группа по проведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав России

С момента получения регистрационного свидетельства инициативная группа вправе добровольно и самостоятельно начать собирать подписи в поддержку проведения... 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T14:18+0300

2022-04-07T14:18+0300

2022-04-07T14:18+0300

южная осетия

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102812/69/1028126979_0:151:3103:1896_1920x0_80_0_0_33e69fcfc2afa56c43f82e40d2af6ea9.jpg

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Южной Осетии зарегистрировала инициативную группу граждан в поддержку проведения референдума о вхождении республики в состав России, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на секретаря ЦИК Кристину Авлохову.По ее словам, группа может приступить к сбору подписей в поддержку референдума. Согласно закону, их должно быть не менее одной тысячи. Ранее сообщалось, что в составе инициативной группы – четыре президента Южной Осетии - действующий президент Анатолий Бибилов, экс – президенты Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов, всего 26 человек – политических и общественных деятелей.Референдум о присоединении республики к РФ планируется после президентских выборов, которые пройдут 10 апреля, когда будут завершены все необходимые юридические процедуры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/prezident-abkhazii-poprivetstvoval-stremlenie-yuzhnoy-osetii-obedinitsya-s-rossiey-1038417747.html

южная осетия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

южная осетия, россия, политика