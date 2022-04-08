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Таможенный комитет и МВД Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве
Таможенный комитет и МВД Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве
Соглашение между Государственным таможенным комитетом Абхазии и Министерством внутренних дел республики подписывается впервые за всю историю существования... 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T13:52+0300
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Государственный таможенный комитет Абхазии и Министерство внутренних дел республики подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 8 апреля.До начала церемонии руководители ведомств возложили венки к мемориалу памяти сотрудников ГТК, погибших при исполнении служебных обязанностей.Соглашение подразумевает взаимодействие органов в вопросах предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений, повышения таможенной дисциплины в сфере экономики и обеспечение своевременной уплаты таможенных платежей.По словам министра внутренних дела Вальтера Бутба, взаимодействие ведомств необходимо вывести на системный уровень."При реализации наших оперативно значимых мероприятий возникали ряд шероховатостей, мы были ограничены в статусах территорий. Сегодня эти границы упразднены, и мероприятия будут нести более масштабный характер. Убежден, что данное соглашение давно созрело", – добавил он.По итогам переговоров было принято решение о необходимости проведения рабочего совещания с участием сотрудников ГТК и МВД для утверждения совместного плана мероприятий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/plan-po-tamozhennym-platezham-vypolnen-na-143-v-marte-1038477634.html
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мвд абхазии, новости, таможня

Таможенный комитет и МВД Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве

13:52 08.04.2022 (обновлено: 14:07 08.04.2022)
© Sputnik Асмат ЦвижбаПодписание соглашения между МВД и ГТК Абхазии
Подписание соглашения между МВД и ГТК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 08.04.2022
© Sputnik Асмат Цвижба
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Соглашение между Государственным таможенным комитетом Абхазии и Министерством внутренних дел республики подписывается впервые за всю историю существования ведомств.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Государственный таможенный комитет Абхазии и Министерство внутренних дел республики подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 8 апреля.
До начала церемонии руководители ведомств возложили венки к мемориалу памяти сотрудников ГТК, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Соглашение подразумевает взаимодействие органов в вопросах предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений, повышения таможенной дисциплины в сфере экономики и обеспечение своевременной уплаты таможенных платежей.

"Сегодня знаменательный день в истории ведомств, впервые будет подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Хочу отметить, что в результате нашего взаимодействия мы достигнем хороших результатов в раскрытии преступлений и правонарушений в таможенной сфере. Работа будет сложная, но результаты будут положительные", – отметил председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция.

По словам министра внутренних дела Вальтера Бутба, взаимодействие ведомств необходимо вывести на системный уровень.
"При реализации наших оперативно значимых мероприятий возникали ряд шероховатостей, мы были ограничены в статусах территорий. Сегодня эти границы упразднены, и мероприятия будут нести более масштабный характер. Убежден, что данное соглашение давно созрело", – добавил он.
По итогам переговоров было принято решение о необходимости проведения рабочего совещания с участием сотрудников ГТК и МВД для утверждения совместного плана мероприятий.
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