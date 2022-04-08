https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/gosudarstvennyy-tamozhennyy-komitet-i-mvd-abkhazii-podpisali-soglashenie-1038554076.html

Таможенный комитет и МВД Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве

Таможенный комитет и МВД Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение между Государственным таможенным комитетом Абхазии и Министерством внутренних дел республики подписывается впервые за всю историю существования... 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T13:52+0300

2022-04-08T13:52+0300

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Государственный таможенный комитет Абхазии и Министерство внутренних дел республики подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 8 апреля.До начала церемонии руководители ведомств возложили венки к мемориалу памяти сотрудников ГТК, погибших при исполнении служебных обязанностей.Соглашение подразумевает взаимодействие органов в вопросах предупреждения и пресечения преступлений и административных правонарушений, повышения таможенной дисциплины в сфере экономики и обеспечение своевременной уплаты таможенных платежей.По словам министра внутренних дела Вальтера Бутба, взаимодействие ведомств необходимо вывести на системный уровень."При реализации наших оперативно значимых мероприятий возникали ряд шероховатостей, мы были ограничены в статусах территорий. Сегодня эти границы упразднены, и мероприятия будут нести более масштабный характер. Убежден, что данное соглашение давно созрело", – добавил он.По итогам переговоров было принято решение о необходимости проведения рабочего совещания с участием сотрудников ГТК и МВД для утверждения совместного плана мероприятий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/plan-po-tamozhennym-platezham-vypolnen-na-143-v-marte-1038477634.html

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