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Киев не уйдет от ответственности за удар по Краматорску, заявил МИД России
Киев не уйдет от ответственности за удар по Краматорску, заявил МИД России
Утром 8 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом во время... 08.04.2022, Sputnik Абхазия
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УХУМ, 8 апр – Sputnik. Киеву не удастся уйти от ответственности за удар тактической ракетой "Точка-У" по Краматорску, заявили в пятницу в МИД России.МИД призвал международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки им вооружений и побудить Киев к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий.Ранее о том, что Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Об этом же заявило и Минобороны России, напомнив, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" украинскими войсками был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/minoborony-rossii-utochnilo-otkuda-vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-kramatorsku-1038555796.html
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Киев не уйдет от ответственности за удар по Краматорску, заявил МИД России
20:16 08.04.2022 (обновлено: 20:24 08.04.2022)
Утром 8 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом во время эвакуации населения. Погибли около 30 человек, около 100 были ранены.
УХУМ, 8 апр – Sputnik. Киеву не удастся уйти от ответственности за удар тактической ракетой "Точка-У" по Краматорску, заявили в пятницу в МИД России.
"Хладнокровно и цинично уничтожая гражданское население, Киев пытается переложить ответственность на российскую сторону, чтобы дискредитировать специальную военную операцию по защите ДНР и ЛHP. Доказательства вины ВСУ налицо — именно на их вооружении стоят и используются ракеты "Точка-У", обломки которой были найдены на месте трагедии. Подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", – говорится в распространенном заявлении дипведомства.
МИД призвал международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки им вооружений и побудить Киев к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий.
Ранее о том, что Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Об этом же заявило и Минобороны России, напомнив, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" украинскими войсками был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.