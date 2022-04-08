https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/kiev-ne-uydet-ot-otvetstvennosti-za-udar-po-kramatorsku-zayavil-mid-rossii-1038562782.html

Киев не уйдет от ответственности за удар по Краматорску, заявил МИД России

Киев не уйдет от ответственности за удар по Краматорску, заявил МИД России

Утром 8 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом во время... 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T20:16+0300

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УХУМ, 8 апр – Sputnik. Киеву не удастся уйти от ответственности за удар тактической ракетой "Точка-У" по Краматорску, заявили в пятницу в МИД России.МИД призвал международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки им вооружений и побудить Киев к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий.Ранее о том, что Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Об этом же заявило и Минобороны России, напомнив, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" украинскими войсками был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/minoborony-rossii-utochnilo-otkuda-vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-kramatorsku-1038555796.html

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