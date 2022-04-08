https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/minoborony-rossii-utochnilo-otkuda-vsu-nanesli-raketnyy-udar-po-kramatorsku-1038555796.html

Минобороны России уточнило, откуда ВСУ нанесли ракетный удар по Краматорску

Минобороны России уточнило, откуда ВСУ нанесли ракетный удар по Краматорску

Десятки человек погибли и около100 получили ранения в результате удара ВСУ ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска во время эвакуации... 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T15:00+0300

2022-04-08T15:00+0300

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по Краматорску украинские войска нанесли из района села Доброполье, сообщило Минобороны России."По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье, в 45 километрах юго-западнее города", – говорится в заявлении ведомства.Удар был нанесен с целью срыва массового выезда жителей из города, чтобы использовать их в качестве "живого щита" для обороны своих позиций, отметили в военном ведомстве России."Обращаем внимание, на всех опубликованных Киевом фотографиях с учений "Союзная решимость-2022" изображены не российские ракетные комплексы. Тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами", – подчеркнули в Минобороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/okolo-30-chelovek-pogibli-v-rezultate-udara-vsu-tochkoy-u-po-kramatorsku-1038554515.html

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