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Назальная форма вакцины "Спутник V" вышла в гражданский оборот в России
Назальная форма вакцины "Спутник V" вышла в гражданский оборот в России
Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T08:45+0300
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Назальная вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, уже вышла в гражданский оборот, это тот же препарат, что и "Спутник V", заявил РИА Новости директор научно-исследовательского центра Александр Гинцбург.Вакцина в виде спрея состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.Согласно инструкции к препарату, он противопоказан людям с тяжелыми аллергическими реакциями, при гиперчувствительности к компонентам препарата и острых заболеваниях. С осторожностью следует применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.Во время беременности и в период грудного вскармливания вакцинироваться разрешается, но только с 22-й недели и лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/gintsburg-rasskazal-o-prednaznachenii-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-19-1038217240.html
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мировая пандемия коронавируса covid-19, россия, новости, вакцинация
Назальная форма вакцины "Спутник V" вышла в гражданский оборот в России
08:45 08.04.2022 (обновлено: 10:34 08.04.2022)
Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik.
Назальная вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, уже вышла в гражданский оборот, это тот же препарат, что и "Спутник V", заявил РИА Новости
директор научно-исследовательского центра Александр Гинцбург.
"Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V", – сказал Гинцбург.
Вакцина в виде спрея состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.
Согласно инструкции к препарату, он противопоказан людям с тяжелыми аллергическими реакциями, при гиперчувствительности к компонентам препарата и острых заболеваниях. С осторожностью следует применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.
Во время беременности и в период грудного вскармливания вакцинироваться разрешается, но только с 22-й недели и лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода.