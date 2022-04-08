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Назальная форма вакцины "Спутник V" вышла в гражданский оборот в России

Назальная форма вакцины "Спутник V" вышла в гражданский оборот в России

Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T08:45+0300

2022-04-08T08:45+0300

2022-04-08T10:34+0300

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Назальная вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, уже вышла в гражданский оборот, это тот же препарат, что и "Спутник V", заявил РИА Новости директор научно-исследовательского центра Александр Гинцбург.Вакцина в виде спрея состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.Согласно инструкции к препарату, он противопоказан людям с тяжелыми аллергическими реакциями, при гиперчувствительности к компонентам препарата и острых заболеваниях. С осторожностью следует применять вакцину при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.Во время беременности и в период грудного вскармливания вакцинироваться разрешается, но только с 22-й недели и лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220320/gintsburg-rasskazal-o-prednaznachenii-nazalnoy-vaktsiny-ot-covid-19-1038217240.html

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