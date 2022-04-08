https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/obschestvennaya-palata-prizvala-sokhranit-nazvaniya-ulits-sakharova-i-shotlandskoy-1038557330.html
Общественная палата не поддержала переименование двух улиц в Сухуме
Общественная палата не поддержала переименование двух улиц в Сухуме
В четверг, 7 апреля, депутаты Сухумского городского Собрания приняли решение о переименовании улицы Сахарова в улицу генерала Аршба, а Шотландской - в улицу... 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T16:17+0300
2022-04-08T16:17+0300
2022-04-08T16:40+0300
в абхазии
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сухум
улицы
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Общественная палата Абхазии выступила за сохранение прежних названий столичных улиц Сахарова и Шотландской. Соответствующее заявление палата распространила в пятницу, 8 апреля.Накануне стало известно, что двум сухумским улицам присвоены имена абхазских генералов Гиви Агрба и Владимира Аршба. Такое решение приняли депутаты Сухумского городского Собрания, с учетом обращений от Минобороны и МВД, а также ветеранских и общественных организаций.При этом, Общественная палата предложила присвоить имена прославленных генералов другим столичным улицам."Увековечить память героев Абхазии Г. Агрба и В. Аршба, заслуги которых не подлежат сомнению, можно иным путем - переименованием улиц, не имеющих столь важного исторического значения, либо новых улиц", – высказался совещательный орган.Откуда Шотландская улица в СухумеЕще задолго до начала Отечественной войны народа Абхазии 2 октября 1988 года был подписан договор об установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком. Тогда это называлось "Заявление о дружбе и породнении". После войны в одном из парков Килмарнока был установлен памятник жертвам грузино-абхазской войны. В ответ на это в знак дружбы одну из улиц столицы Абхазии в 1995 году назвали Шотландской.Академик Сахаров и АбхазияОдна из центральных улиц Сухума была названа в честь всемирно известного правозащитника, академика Андрея Сахарова, который одним из первых затронул проблему абхазо-грузинских отношений в конце 80-х годов. Его концепция легла в основу многих документов Народного форума Абхазии и получила поддержку абхазского народа.Гиви АгрбаГерой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба родился 4 апреля 1937 года. В первый день войны он возглавил оборону Сухума, служил заместителем командующего Гумистинского оборонного рубежа, командиром Новоафонской бригады, начальником Гудаутского гарнизона. Принимал участие в первой шромской, июльской и сентябрьской наступательных операциях Абхазской армии. Гиви Агрба работал первым начальником Сухумского гарнизона, затем министром внутренних дел (1993–1996), был первым заместителем министра обороны (1996–2002), председателем Службы госбезопасности страны (2002–2004).Владимир АршбаВладимир Аршба - первый министр обороны Абхазии, стоял у истоков формирования Вооруженных сил республики. Участник афганской войны он приложил все свои знания для того, чтобы помочь Абхазской армии одержать победу в Отечественной войне народа Абхазии. С 2008 по 2009 года Владимир Аршба занимал пост советника президента Абхазии по военным вопросам. С 2009 по 2015 годы работал начальником Государственной миграционной службы. Владимир Аршба ушел из жизни 16 января 2018 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20171129/druzhba-do-pamyatnika-istoriya-abxazo-shotlandskix-otnoshenij-1022524748.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/khrabryy-voin-i-dobryy-chelovek-pamyat-geroya-abkhazii-givi-agrba-pochtili-v-gudaute-1038478047.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190508/Kombat-Pobedy-60-let-so-dnya-rozhdeniya-Vladimira-Arshba-1027297326.html
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новости, сухум, улицы
Общественная палата не поддержала переименование двух улиц в Сухуме
16:17 08.04.2022 (обновлено: 16:40 08.04.2022)
В четверг, 7 апреля, депутаты Сухумского городского Собрания приняли решение о переименовании улицы Сахарова в улицу генерала Аршба, а Шотландской - в улицу генерала Агрба.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Общественная палата Абхазии выступила за сохранение прежних названий столичных улиц Сахарова и Шотландской. Соответствующее заявление палата распространила в пятницу, 8 апреля.
Накануне стало известно
, что двум сухумским улицам присвоены имена абхазских генералов Гиви Агрба и Владимира Аршба. Такое решение приняли депутаты Сухумского городского Собрания, с учетом обращений от Минобороны и МВД, а также ветеранских и общественных организаций.
"Общественная палата Республики Абхазия не поддерживает решение Сухумского городского Собрания о переименовании улиц ак. А.Сахарова и ул.Шотландская. Считаем целесообразным сохранить прежние названия улиц, учитывая их историческую значимость для Абхазии", – говорится в заявлении Общественной палаты.
При этом, Общественная палата предложила присвоить имена прославленных генералов другим столичным улицам.
"Увековечить память героев Абхазии Г. Агрба и В. Аршба, заслуги которых не подлежат сомнению, можно иным путем - переименованием улиц, не имеющих столь важного исторического значения, либо новых улиц", – высказался совещательный орган.
Откуда Шотландская улица в Сухуме
Еще задолго до начала Отечественной войны народа Абхазии 2 октября 1988 года был подписан договор об установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком. Тогда это называлось "Заявление о дружбе и породнении". После войны в одном из парков Килмарнока был установлен памятник жертвам грузино-абхазской войны. В ответ на это в знак дружбы одну из улиц столицы Абхазии в 1995 году назвали Шотландской.
Академик Сахаров и Абхазия
Одна из центральных улиц Сухума была названа в честь всемирно известного правозащитника, академика Андрея Сахарова
, который одним из первых затронул проблему абхазо-грузинских отношений в конце 80-х годов. Его концепция легла в основу многих документов Народного форума Абхазии и получила поддержку абхазского народа.
Гиви Агрба
Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба родился 4 апреля 1937 года. В первый день войны он возглавил оборону Сухума, служил заместителем командующего Гумистинского оборонного рубежа, командиром Новоафонской бригады, начальником Гудаутского гарнизона. Принимал участие в первой шромской, июльской и сентябрьской наступательных операциях Абхазской армии. Гиви Агрба работал первым начальником Сухумского гарнизона, затем министром внутренних дел (1993–1996), был первым заместителем министра обороны (1996–2002), председателем Службы госбезопасности страны (2002–2004).
Владимир Аршба
Владимир Аршба - первый министр обороны Абхазии, стоял у истоков формирования Вооруженных сил республики. Участник афганской войны он приложил все свои знания для того, чтобы помочь Абхазской армии одержать победу в Отечественной войне народа Абхазии. С 2008 по 2009 года Владимир Аршба занимал пост советника президента Абхазии по военным вопросам. С 2009 по 2015 годы работал начальником Государственной миграционной службы. Владимир Аршба ушел из жизни 16 января 2018 года.