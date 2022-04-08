https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/obschestvennaya-palata-prizvala-sokhranit-nazvaniya-ulits-sakharova-i-shotlandskoy-1038557330.html

Общественная палата не поддержала переименование двух улиц в Сухуме

Общественная палата не поддержала переименование двух улиц в Сухуме

В четверг, 7 апреля, депутаты Сухумского городского Собрания приняли решение о переименовании улицы Сахарова в улицу генерала Аршба, а Шотландской - в улицу... 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T16:17+0300

2022-04-08T16:17+0300

2022-04-08T16:40+0300

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Общественная палата Абхазии выступила за сохранение прежних названий столичных улиц Сахарова и Шотландской. Соответствующее заявление палата распространила в пятницу, 8 апреля.Накануне стало известно, что двум сухумским улицам присвоены имена абхазских генералов Гиви Агрба и Владимира Аршба. Такое решение приняли депутаты Сухумского городского Собрания, с учетом обращений от Минобороны и МВД, а также ветеранских и общественных организаций.При этом, Общественная палата предложила присвоить имена прославленных генералов другим столичным улицам."Увековечить память героев Абхазии Г. Агрба и В. Аршба, заслуги которых не подлежат сомнению, можно иным путем - переименованием улиц, не имеющих столь важного исторического значения, либо новых улиц", – высказался совещательный орган.Откуда Шотландская улица в СухумеЕще задолго до начала Отечественной войны народа Абхазии 2 октября 1988 года был подписан договор об установлении побратимских связей между Сухумом и шотландским Килмарноком. Тогда это называлось "Заявление о дружбе и породнении". После войны в одном из парков Килмарнока был установлен памятник жертвам грузино-абхазской войны. В ответ на это в знак дружбы одну из улиц столицы Абхазии в 1995 году назвали Шотландской.Академик Сахаров и АбхазияОдна из центральных улиц Сухума была названа в честь всемирно известного правозащитника, академика Андрея Сахарова, который одним из первых затронул проблему абхазо-грузинских отношений в конце 80-х годов. Его концепция легла в основу многих документов Народного форума Абхазии и получила поддержку абхазского народа.Гиви АгрбаГерой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба родился 4 апреля 1937 года. В первый день войны он возглавил оборону Сухума, служил заместителем командующего Гумистинского оборонного рубежа, командиром Новоафонской бригады, начальником Гудаутского гарнизона. Принимал участие в первой шромской, июльской и сентябрьской наступательных операциях Абхазской армии. Гиви Агрба работал первым начальником Сухумского гарнизона, затем министром внутренних дел (1993–1996), был первым заместителем министра обороны (1996–2002), председателем Службы госбезопасности страны (2002–2004).Владимир АршбаВладимир Аршба - первый министр обороны Абхазии, стоял у истоков формирования Вооруженных сил республики. Участник афганской войны он приложил все свои знания для того, чтобы помочь Абхазской армии одержать победу в Отечественной войне народа Абхазии. С 2008 по 2009 года Владимир Аршба занимал пост советника президента Абхазии по военным вопросам. С 2009 по 2015 годы работал начальником Государственной миграционной службы. Владимир Аршба ушел из жизни 16 января 2018 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20171129/druzhba-do-pamyatnika-istoriya-abxazo-shotlandskix-otnoshenij-1022524748.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/khrabryy-voin-i-dobryy-chelovek-pamyat-geroya-abkhazii-givi-agrba-pochtili-v-gudaute-1038478047.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20190508/Kombat-Pobedy-60-let-so-dnya-rozhdeniya-Vladimira-Arshba-1027297326.html

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