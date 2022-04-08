https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/ozhivshie-arkhivy-v-sputnik-predstavili-sbornik-dokumentov-po-istorii-abkhazii-1038560185.html

"Ожившие" архивы: в Sputnik представили сборник документов по истории Абхазии

"Ожившие" архивы: в Sputnik представили сборник документов по истории Абхазии

Презентация книги с перечнем документов по истории Абхазии XIX – начала XX века, подготовленной Международным молодежным историческим форумом "История и архивы... 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T18:03+0300

2022-04-08T18:03+0300

2022-04-08T18:11+0300

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Проект направлен на восстановление документального наследия Абхазии, утерянного в период Отечественной войны.Асмат Цвижба, SputnikРеконструкция фондовКоординатор форума, составитель перечня Милана Бжания рассказала о его истории. По ее словам, Международный молодежный исторический форум был образован в 2016 году на базе Абхазского государственного университета при поддержке Парламента. В том же году его посетили ученые из России и Абхазии. В 2017 году организаторы посетили форум "Таврида" и были награждены грантом.В 2019 году в рамках форума был подготовлен сборник документов по истории Абхазии, революционного движения и туризма. Сборник документов находится в библиотеках Абхазии и России.Бжания отметила, что цель форума – восстановление историко-документального наследия Абхазии, утраченного в годы Отечественной войны 1992-1993 годов."Утрата документального наследия любой страны дает возможность спекулировать историческими фактами. Мы, к сожалению, не сможем их опровергнуть в связи с утратой документальных свидетельств. Поэтому для нас важна реконструкция архивных фондов", – сказала она.Составитель перечня Мальвина Аргун рассказала, что перечень документов важен для историков, изучающих период XIX – начала XX века, и значительно сокращает время поисков в исследовательских целях.По ее словам, перечень состоит из 981 единицы фондовых документов по истории, самые ранние относятся к 1814 году, самые поздние – к 1919 году."Перечень позволяет во всех объемах изучить повседневную картину жизни в Абхазии, представлены описания городов, общественных учреждений, торгово-промышленных предприятий, сведения о распространении православия, строительство мечетей, учебных заведений. В справочник не вошли материалы военно-политического содержания", – рассказала она.Энтузиазм и профессионализмМинистр культуры Абхазии Даур Кове поблагодарил создателей книги и отметил важность их дела.Советник президента Абхазии по культуре Нугзар Логуа отметил, что восстановление архива – важная составляющая государства."Мы должны осознать, что без восстановления важных документов мы не сможем аргументированно оппонировать с политической точки зрения, не сможем нормально развиваться. Поэтому отрадно, что молодые люди занялись восстановлением архива", – добавил он.Историк Руслан Гожба подчеркнул, что без знания истории родины нет самосознания, а, если его нет, то народ доходит до "животного уровня". Чтобы этого не произошло, по словам Гожба, необходимо популяризировать историю и правильно ее преподносить.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211203/v-moskve-vyshel-sbornik-arkhivnykh-dokumentov-po-istorii-abkhazii-xix-xx-vekov-1036577982.html

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абхазия, история, архивы, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости