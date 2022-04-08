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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 9 и 10 апреля

территория Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием перепадов атмосферного давления и температуры воздуха . 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T16:45+0300

2022-04-08T16:45+0300

2022-04-08T16:45+0300

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СУХУМ, 8 апр - Sputnik. В выходные дни, 9 и 10 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу временами дождь до вечера, местами возможна гроза, туман, в воскресенье без осадков. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от 6°С до +11°С, днем от +15°С до +20°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, погода в абхазии, климат, весна