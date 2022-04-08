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https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/rossiyskie-razvedchiki-v-abkhazii-preodoleli-uluchshennuyu-polosu-prepyatstviy-1038550421.html
Российские разведчики в Абхазии преодолели улучшенную полосу препятствий
Российские разведчики в Абхазии преодолели улучшенную полосу препятствий
В лагерном сборе задействовали более 60 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные разведывательные машины "Дозор". 08.04.2022, Sputnik Абхазия
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2022-04-08T10:31+0300
в абхазии
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Военнослужащие разведподразделения российской военной базы в Абхазии прошли специальную улучшенную полосу препятствий "Полоса разведчика", сообщает пресс-служба ЮВО.Учения прошли в рамках лагерного сбора в условиях пересеченной горно-лесистой и прибрежной местности.Маршрут пролегал на расстоянии более одного километра и состоял из 23 участков – сооружений и препятствий.Полоса была усложнена дополнительными элементами светового и шумового воздействия, подрывными имитационными и пиротехническими средствами. Отмечается, что новые эффекты позволили еще больше приблизить учебную обстановку к условиям реального боя.Кроме того, разведчики сдали экзамены по владению армейским рукопашным боем и использованию современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец", отработали свыше 40 учебно-боевых задач по выводу из строя коммуникаций условного противника, организации засад.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/rossiyskie-razvedchiki-v-abkhazii-zashli-v-tyl-protivnika-na-bronemashinakh-1038474936.html
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южный военный округ, новости, абхазия, разведчики, учения

Российские разведчики в Абхазии преодолели улучшенную полосу препятствий

10:18 08.04.2022 (обновлено: 10:31 08.04.2022)
© Foto / Пресс-служба ЮВО Абхазии Разведчики ЮВО в Абхазии преодолели усовершенствованную специальную полосу препятствий
Разведчики ЮВО в Абхазии преодолели усовершенствованную специальную полосу препятствий - Sputnik Абхазия, 1920, 08.04.2022
© Foto / Пресс-служба ЮВО Абхазии
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В лагерном сборе задействовали более 60 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные разведывательные машины "Дозор".
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Военнослужащие разведподразделения российской военной базы в Абхазии прошли специальную улучшенную полосу препятствий "Полоса разведчика", сообщает пресс-служба ЮВО.
Учения прошли в рамках лагерного сбора в условиях пересеченной горно-лесистой и прибрежной местности.
Маршрут пролегал на расстоянии более одного километра и состоял из 23 участков – сооружений и препятствий.
Разведывательные подразделения военной базы Южного военного округа - Sputnik Абхазия, 1920, 04.04.2022
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Российские разведчики в Абхазии зашли в тыл "противника" на бронемашинах
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Полоса была усложнена дополнительными элементами светового и шумового воздействия, подрывными имитационными и пиротехническими средствами. Отмечается, что новые эффекты позволили еще больше приблизить учебную обстановку к условиям реального боя.
Разведчики преодолевали задымленный участок местности, водную переправу, участок подземных коммуникаций протяженностью около 30 метров, поднимались по отвесной скале, выполняли задачи на скалодроме.
Кроме того, разведчики сдали экзамены по владению армейским рукопашным боем и использованию современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец", отработали свыше 40 учебно-боевых задач по выводу из строя коммуникаций условного противника, организации засад.
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