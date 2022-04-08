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Российские разведчики в Абхазии преодолели улучшенную полосу препятствий
Российские разведчики в Абхазии преодолели улучшенную полосу препятствий
В лагерном сборе задействовали более 60 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные разведывательные машины "Дозор". 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T10:18+0300
2022-04-08T10:18+0300
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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Военнослужащие разведподразделения российской военной базы в Абхазии прошли специальную улучшенную полосу препятствий "Полоса разведчика", сообщает пресс-служба ЮВО.Учения прошли в рамках лагерного сбора в условиях пересеченной горно-лесистой и прибрежной местности.Маршрут пролегал на расстоянии более одного километра и состоял из 23 участков – сооружений и препятствий.Полоса была усложнена дополнительными элементами светового и шумового воздействия, подрывными имитационными и пиротехническими средствами. Отмечается, что новые эффекты позволили еще больше приблизить учебную обстановку к условиям реального боя.Кроме того, разведчики сдали экзамены по владению армейским рукопашным боем и использованию современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец", отработали свыше 40 учебно-боевых задач по выводу из строя коммуникаций условного противника, организации засад.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/rossiyskie-razvedchiki-v-abkhazii-zashli-v-tyl-protivnika-na-bronemashinakh-1038474936.html
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Российские разведчики в Абхазии преодолели улучшенную полосу препятствий
10:18 08.04.2022 (обновлено: 10:31 08.04.2022)
В лагерном сборе задействовали более 60 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные разведывательные машины "Дозор".
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Военнослужащие разведподразделения российской военной базы в Абхазии прошли специальную улучшенную полосу препятствий "Полоса разведчика", сообщает пресс-служба ЮВО.
Учения прошли в рамках лагерного сбора в условиях пересеченной горно-лесистой и прибрежной местности.
Маршрут пролегал на расстоянии более одного километра и состоял из 23 участков – сооружений и препятствий.
Полоса была усложнена дополнительными элементами светового и шумового воздействия, подрывными имитационными и пиротехническими средствами. Отмечается, что новые эффекты позволили еще больше приблизить учебную обстановку к условиям реального боя.
Разведчики преодолевали задымленный участок местности, водную переправу, участок подземных коммуникаций протяженностью около 30 метров, поднимались по отвесной скале, выполняли задачи на скалодроме.
Кроме того, разведчики сдали экзамены по владению армейским рукопашным боем и использованию современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец", отработали свыше 40 учебно-боевых задач по выводу из строя коммуникаций условного противника, организации засад.