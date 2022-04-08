https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/rossiyskie-razvedchiki-v-abkhazii-preodoleli-uluchshennuyu-polosu-prepyatstviy-1038550421.html

Российские разведчики в Абхазии преодолели улучшенную полосу препятствий

Российские разведчики в Абхазии преодолели улучшенную полосу препятствий

В лагерном сборе задействовали более 60 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ и бронированные разведывательные машины "Дозор". 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T10:18+0300

2022-04-08T10:18+0300

2022-04-08T10:31+0300

в абхазии

южный военный округ

новости

абхазия

разведчики

учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/08/1038550271_0:109:2601:1572_1920x0_80_0_0_3aa2ae9e70ea82d37a9e862dcc1734bd.jpg

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Военнослужащие разведподразделения российской военной базы в Абхазии прошли специальную улучшенную полосу препятствий "Полоса разведчика", сообщает пресс-служба ЮВО.Учения прошли в рамках лагерного сбора в условиях пересеченной горно-лесистой и прибрежной местности.Маршрут пролегал на расстоянии более одного километра и состоял из 23 участков – сооружений и препятствий.Полоса была усложнена дополнительными элементами светового и шумового воздействия, подрывными имитационными и пиротехническими средствами. Отмечается, что новые эффекты позволили еще больше приблизить учебную обстановку к условиям реального боя.Кроме того, разведчики сдали экзамены по владению армейским рукопашным боем и использованию современных комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец", отработали свыше 40 учебно-боевых задач по выводу из строя коммуникаций условного противника, организации засад.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/rossiyskie-razvedchiki-v-abkhazii-zashli-v-tyl-protivnika-na-bronemashinakh-1038474936.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

южный военный округ, новости, абхазия, разведчики, учения