https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/skorik-predlozhila-snyat-bolshinstvo-antikovidnykh-mer-v-abkhazii-1038553408.html

Скорик предложила снять большинство антиковидных мер в Абхазии

Скорик предложила снять большинство антиковидных мер в Абхазии

В пятницу, 8 апреля, в Сухуме проходит заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от COVID-19. 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T12:40+0300

2022-04-08T12:40+0300

2022-04-08T13:43+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

абхазия

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик предложила снять основную массу ограничительных мер, так как эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась. "В нашем обществе на сегодняшний день накоплена мощная иммунная прослойка. Дальних поездок население нашей республики не планирует в связи с политической обстановкой в мире. Все въезжающие в Абхазию обследуются, я имею в виду рабочих мигрантов, поэтому критериев опасности по росту заболеваемости COVID-19 на этот момент нет", – заявила санврач.При этом, в связи с приближающимся курортным сезоном Скорик рекомендовала:Главный санитарный врач предупредила, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни навсегда, и призвала население защищаться вакцинацией, в особенности тех, кто находится в группе риска."Новая коронавирусная инфекция пришла в нашу жизнь надолго, как любое вирусное заболевание, оно будет естественно при накоплении неиммунной прослойки возобновлять свою деятельность, то есть у нас будет опять рост заболевших, поэтому вакцинация остается единственным средством профилактики не только в Абхазии, но и в мире. ВОЗ поставила основную задачу перевести коронавирус в вакциноуправляемое заболевание", – отметила Скорик.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/butba-chislo-statsionarnykh-bolnykh-s-covid-19-snizilos-do-20-po-vsey-abkhazii-1038553049.html

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