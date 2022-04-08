https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/skorik-predlozhila-snyat-bolshinstvo-antikovidnykh-mer-v-abkhazii-1038553408.html
Скорик предложила снять большинство антиковидных мер в Абхазии
Скорик предложила снять большинство антиковидных мер в Абхазии
В пятницу, 8 апреля, в Сухуме проходит заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от COVID-19. 08.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-08T12:40+0300
2022-04-08T12:40+0300
2022-04-08T13:43+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/02/1036168560_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_bc03c809380edd210212a1280bfb7587.jpg
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик предложила снять основную массу ограничительных мер, так как эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась. "В нашем обществе на сегодняшний день накоплена мощная иммунная прослойка. Дальних поездок население нашей республики не планирует в связи с политической обстановкой в мире. Все въезжающие в Абхазию обследуются, я имею в виду рабочих мигрантов, поэтому критериев опасности по росту заболеваемости COVID-19 на этот момент нет", – заявила санврач.При этом, в связи с приближающимся курортным сезоном Скорик рекомендовала:Главный санитарный врач предупредила, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни навсегда, и призвала население защищаться вакцинацией, в особенности тех, кто находится в группе риска."Новая коронавирусная инфекция пришла в нашу жизнь надолго, как любое вирусное заболевание, оно будет естественно при накоплении неиммунной прослойки возобновлять свою деятельность, то есть у нас будет опять рост заболевших, поэтому вакцинация остается единственным средством профилактики не только в Абхазии, но и в мире. ВОЗ поставила основную задачу перевести коронавирус в вакциноуправляемое заболевание", – отметила Скорик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/butba-chislo-statsionarnykh-bolnykh-s-covid-19-snizilos-do-20-po-vsey-abkhazii-1038553049.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/02/1036168560_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_42ddc811a8954643da37fd8c7ee78bbb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, абхазия
Скорик предложила снять большинство антиковидных мер в Абхазии
12:40 08.04.2022 (обновлено: 13:43 08.04.2022)
В пятницу, 8 апреля, в Сухуме проходит заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от COVID-19.
СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик предложила снять основную массу ограничительных мер, так как эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась.
"В нашем обществе на сегодняшний день накоплена мощная иммунная прослойка. Дальних поездок население нашей республики не планирует в связи с политической обстановкой в мире. Все въезжающие в Абхазию обследуются, я имею в виду рабочих мигрантов, поэтому критериев опасности по росту заболеваемости COVID-19 на этот момент нет", – заявила санврач.
При этом, в связи с приближающимся курортным сезоном Скорик рекомендовала:
сохранить все меры профилактики на объектах туризма (ношение масок обслуживающим персоналом, обработка рук, дистанцирование);
оставить проверку вакцинации у посетителей в местах культурного досуга, ношение масок сотрудниками театров и других культурных учреждений;
в школах измерять температуру у учеников младших классов, до наступления теплой погоды и естественного проветривания классных комнат проводить дезинфекцию воздуха рециркуляторами.
Главный санитарный врач предупредила, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни навсегда, и призвала население защищаться вакцинацией, в особенности тех, кто находится в группе риска.
"Новая коронавирусная инфекция пришла в нашу жизнь надолго, как любое вирусное заболевание, оно будет естественно при накоплении неиммунной прослойки возобновлять свою деятельность, то есть у нас будет опять рост заболевших, поэтому вакцинация остается единственным средством профилактики не только в Абхазии, но и в мире. ВОЗ поставила основную задачу перевести коронавирус в вакциноуправляемое заболевание", – отметила Скорик.