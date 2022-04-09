https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-tkuarchala-s-80-letiem-goroda-geroya-1038569105.html

Аслан Бжания поздравил жителей Ткуарчала с 80-летием города-героя

Аслан Бжания поздравил жителей Ткуарчала с 80-летием города-героя

Ткуарчал был образован 9 апреля 1942 года, это единственный город Абхазии, расположенный не на побережье, а в горах. 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T14:00+0300

2022-04-09T14:00+0300

2022-04-09T14:05+0300

в абхазии

ткуарчальский район

новости

аслан бжания

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил ткуарчалцев с 80-летним юбилеем города-героя Ткуарчал, поздравительная телеграмма опубликована на сайте главы государства."Дорогие ткуарчалцы! Юбилей города-героя Ткуарчал - знаменательное событие и праздник для всех жителей Абхазии. Основанный в 40-х годах прошлого века живописный горный городок за короткое время стал крупным промышленным центром", - напомнил президент. Он отметил, что во время Отечественной войны народа Абхазии ткуарчалцы проявили большую смелость и мужество, что достойно особого уважения. "Блокадный город стал родным пристанищем для тысяч беженцев из восточных сел Абхазии", - подчеркнул Бжания.Глава государства пожелал процветания Ткуарчалу, мира и успехов всем его жителям.Город Ткуарчал был образован 9 апреля 1942 года. Географически он разделен на верхнюю и нижнюю площадки, связанные между собой кольцевой дорогой и лестницей, длиной в сотни ступеней. После Отечественной войны народа Абхазии, в 1994 году, был создан Ткуарчалский район, в который вошли 10 сел.Город-герой Ткуарчал расположен в 80 километрах от Сухума и в 25 километрах от Очамчыры, на южном склоне Кавказского хребта в долине реки Аалдзга.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/bzhaniya-oboznachil-perspektivy-privlecheniya-investitsiy-v-tkuarchalskiy-rayon-1036240730.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200830/Den-shakhtera-kakim-byl-i-stal-promyshlennyy-Tkuarchal-1030842216.html

ткуарчальский район

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ткуарчальский район, новости, аслан бжания