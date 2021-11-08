https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/bzhaniya-oboznachil-perspektivy-privlecheniya-investitsiy-v-tkuarchalskiy-rayon-1036240730.html

Бжания обозначил перспективы привлечения инвестиций в Ткуарчалский район

Бжания обозначил перспективы привлечения инвестиций в Ткуарчалский район

Президент Абхазии Аслан Бжания совершил рабочую поездку в Ткуарчалский район 8 ноября, на выездном совещании в администрации района он заслушал доклады местных... 08.11.2021, Sputnik Абхазия

2021-11-08T14:53+0300

2021-11-08T14:53+0300

2021-11-08T15:16+0300

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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Аслан Бжания рассказал о перспективах привлечения инвестиций в Ткуарчалский район на выездном совещании в понедельник. Он сообщил, что есть потенциальные инвесторы, которые интересуются угольными активами Ткуарчала."Переговоры идут, думаю, что несколько месяцев понадобится для того, чтобы понять, сумеем мы сделать эти шаги или нет", – сказал Бжания, касаясь темы возобновления добычи угля в Ткуарчале. Президент рассказал и о планах по реализации российской Инвестпрограммы в районе."В Инвестпрограмму 2023-2025 годов мы будем включать еще больше инфраструктурных объектов Ткуарчалского района, отремонтируем участок дороги, ведущей к водопаду, чтобы туристический поток возрос. Чуть позже будет заложен проект на строительство дороги к озеру в Ткуарчалском районе (Кун Иашта - прим. ред.), это тоже даст серьезный импульс для развития района. Мы не забыли о Ткуарчалском районе, но вы и сами видите на примере больницы, как все происходит непросто", – отметил Бжания.Президент подчеркнул, что бюджет Ткуарчалского района в этом году составил 218 миллионов рублей, из которых доходная часть всего 21 миллион, все остальное – почти 196 миллионов – это деньги, которые приходят из госбюджета."Нам нужно 10 миллиардов рублей в год для решения всех вопросов, связанных с водоснабжением, канализацией, строительством дорог. Нужны такие деньги, мы их можем привлечь только за счет инвесторов, которые будут реализовывать проекты и пополнять нашу казну", – объяснил Бжания.В пример он привел реализованный этим летом в восточной Абхазии туристический проект "Тамыш Village", где работает 180 человек со средней зарплатой в 35 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/novaya-tkuarchalskaya-rayonnaya-bolnitsa-mozhet-zarabotat-do-kontsa-goda-1036239195.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/domiki-v-derevne-kak-tamysh-stal-mestom-prityazheniya-turistov-1035987961.html

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новости, ткуарчальский район