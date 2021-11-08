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Бжания обозначил перспективы привлечения инвестиций в Ткуарчалский район
Бжания обозначил перспективы привлечения инвестиций в Ткуарчалский район
Президент Абхазии Аслан Бжания совершил рабочую поездку в Ткуарчалский район 8 ноября, на выездном совещании в администрации района он заслушал доклады местных... 08.11.2021, Sputnik Абхазия
2021-11-08T14:53+0300
2021-11-08T15:16+0300
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СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Аслан Бжания рассказал о перспективах привлечения инвестиций в Ткуарчалский район на выездном совещании в понедельник. Он сообщил, что есть потенциальные инвесторы, которые интересуются угольными активами Ткуарчала."Переговоры идут, думаю, что несколько месяцев понадобится для того, чтобы понять, сумеем мы сделать эти шаги или нет", – сказал Бжания, касаясь темы возобновления добычи угля в Ткуарчале. Президент рассказал и о планах по реализации российской Инвестпрограммы в районе."В Инвестпрограмму 2023-2025 годов мы будем включать еще больше инфраструктурных объектов Ткуарчалского района, отремонтируем участок дороги, ведущей к водопаду, чтобы туристический поток возрос. Чуть позже будет заложен проект на строительство дороги к озеру в Ткуарчалском районе (Кун Иашта - прим. ред.), это тоже даст серьезный импульс для развития района. Мы не забыли о Ткуарчалском районе, но вы и сами видите на примере больницы, как все происходит непросто", – отметил Бжания.Президент подчеркнул, что бюджет Ткуарчалского района в этом году составил 218 миллионов рублей, из которых доходная часть всего 21 миллион, все остальное – почти 196 миллионов – это деньги, которые приходят из госбюджета."Нам нужно 10 миллиардов рублей в год для решения всех вопросов, связанных с водоснабжением, канализацией, строительством дорог. Нужны такие деньги, мы их можем привлечь только за счет инвесторов, которые будут реализовывать проекты и пополнять нашу казну", – объяснил Бжания.В пример он привел реализованный этим летом в восточной Абхазии туристический проект "Тамыш Village", где работает 180 человек со средней зарплатой в 35 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211108/novaya-tkuarchalskaya-rayonnaya-bolnitsa-mozhet-zarabotat-do-kontsa-goda-1036239195.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211020/domiki-v-derevne-kak-tamysh-stal-mestom-prityazheniya-turistov-1035987961.html
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новости, ткуарчальский район

Бжания обозначил перспективы привлечения инвестиций в Ткуарчалский район

14:53 08.11.2021 (обновлено: 15:16 08.11.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал
Инспекционная поездка Аслана Бжания в Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 08.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Президент Абхазии Аслан Бжания совершил рабочую поездку в Ткуарчалский район 8 ноября, на выездном совещании в администрации района он заслушал доклады местных властей, а затем выступил с заключительным словом.
СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Аслан Бжания рассказал о перспективах привлечения инвестиций в Ткуарчалский район на выездном совещании в понедельник.
Он сообщил, что есть потенциальные инвесторы, которые интересуются угольными активами Ткуарчала.
"Переговоры идут, думаю, что несколько месяцев понадобится для того, чтобы понять, сумеем мы сделать эти шаги или нет", – сказал Бжания, касаясь темы возобновления добычи угля в Ткуарчале.
Президент рассказал и о планах по реализации российской Инвестпрограммы в районе.
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"В Инвестпрограмму 2023-2025 годов мы будем включать еще больше инфраструктурных объектов Ткуарчалского района, отремонтируем участок дороги, ведущей к водопаду, чтобы туристический поток возрос. Чуть позже будет заложен проект на строительство дороги к озеру в Ткуарчалском районе (Кун Иашта - прим. ред.), это тоже даст серьезный импульс для развития района. Мы не забыли о Ткуарчалском районе, но вы и сами видите на примере больницы, как все происходит непросто", – отметил Бжания.
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Президент подчеркнул, что бюджет Ткуарчалского района в этом году составил 218 миллионов рублей, из которых доходная часть всего 21 миллион, все остальное – почти 196 миллионов – это деньги, которые приходят из госбюджета.
"Нам нужно 10 миллиардов рублей в год для решения всех вопросов, связанных с водоснабжением, канализацией, строительством дорог. Нужны такие деньги, мы их можем привлечь только за счет инвесторов, которые будут реализовывать проекты и пополнять нашу казну", – объяснил Бжания.
В пример он привел реализованный этим летом в восточной Абхазии туристический проект "Тамыш Village", где работает 180 человек со средней зарплатой в 35 тысяч рублей.
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