https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/atomklassy-otkroyut-v-shkolakh-tkuarchala-i-tamysha-1038570512.html
"Атомклассы" откроют в школах Ткуарчала и Тамыша
"Атомклассы" откроют в школах Ткуарчала и Тамыша
"Атомклассы" - это классы с физико-математическим уклоном, оснащенные современным лабораторным оборудованием и компьютерной техникой. 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T15:30+0300
2022-04-09T15:30+0300
2022-04-09T15:30+0300
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Госкорпорация "Росатом" откроет "Атомклассы" в Ткуарчальской средней школе №2 и средней школе села Тамыш, сообщает Telegram-канал Министерства просвещения и языковой политики Абхазии.Ход работ по оборудованию помещений для учащихся проверили министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия, завотделом образования Очамчырского района Тимур Гиндия, а также официальный представитель "Росатома" в Абхазии Лаврентий Хаджимба. В рамках новых оборудованных классов школьные педагоги, используя современную технику, будут иметь возможность наглядно продемонстрировать физические явления и процессы, а ученики смогут заниматься исследовательской деятельностью и проводить собственные эксперименты.По проекту "Школа Росатома" на территории Абхазии уже создано три "Атомкласса" - один в Сухуме и два в Пицунде. Задача проекта - не только обучение детей естественным наукам, но и предоставление им возможности получения работы в атомной отрасли. Так, например, ученики абхазских школ могут наряду с российским школьниками принимать участие в олимпиадах и конкурсах, проводимых под эгидой "Школа Росатома", победители которых имеют возможность поступить на льготных условиях в российские вузы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/aktsent-na-tekhnarey-kak-prokhodit-kvotnaya-kampaniya-dlya-abkhazskikh-abiturientov-1038548830.html
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+74956456601
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новости, ткуарчальский район, абхазия, образование
"Атомклассы" откроют в школах Ткуарчала и Тамыша
"Атомклассы" - это классы с физико-математическим уклоном, оснащенные современным лабораторным оборудованием и компьютерной техникой.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik.
Госкорпорация "Росатом" откроет "Атомклассы" в Ткуарчальской средней школе №2 и средней школе села Тамыш, сообщает
Telegram-канал Министерства просвещения и языковой политики Абхазии.
Классы, в которых ученики ткурачальской и тамышской школ смогут погрузиться в углубленное изучение физики и математики, будут открыты в ближайшее время.
Ход работ по оборудованию помещений для учащихся проверили министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлия, завотделом образования Очамчырского района Тимур Гиндия, а также официальный представитель "Росатома" в Абхазии Лаврентий Хаджимба.
В рамках новых оборудованных классов школьные педагоги, используя современную технику, будут иметь возможность наглядно продемонстрировать физические явления и процессы, а ученики смогут заниматься исследовательской деятельностью и проводить собственные эксперименты.
По проекту "Школа Росатома" на территории Абхазии уже создано три "Атомкласса" - один в Сухуме и два в Пицунде. Задача проекта - не только обучение детей естественным наукам, но и предоставление им возможности получения работы в атомной отрасли.
Так, например, ученики абхазских школ могут наряду с российским школьниками принимать участие в олимпиадах и конкурсах, проводимых под эгидой "Школа Росатома", победители которых имеют возможность поступить на льготных условиях в российские вузы.