https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/aktsent-na-tekhnarey-kak-prokhodit-kvotnaya-kampaniya-dlya-abkhazskikh-abiturientov-1038548830.html

Акцент на технарей: как проходит квотная кампания для абхазских абитуриентов

Акцент на технарей: как проходит квотная кампания для абхазских абитуриентов

Ряд российских университетов, которые напрямую сотрудничают с Министерством просвещения и языковой политики Абхазии, ежегодно выделяют квоты для абхазских... 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T09:45+0300

2022-04-08T09:45+0300

2022-04-08T10:16+0300

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О том, в какие вузы могут поступить выпускники абхазских школ, кто уже стал студентом и какие специальности в приоритете, читайте в материале Sputnik.SputnikВ Министерстве просвещения и языковой политики с января идет прием заявок в различные университеты России, в которые могут поступить абитуриенты из Абхазии. Это и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, и Казанский авиационной институт, и Белгородский государственный технический университет, и сочинский "Сириус".По словам начальника отдела по связям с общественностью Минпроса Абхазии Аслана Кутелия, некоторых абитуриентов уже даже можно поздравить с поступлением."Это, например, те, кто поступал в МАДИ. В этом году желающих было более 30 человек. Квот было выделено 18. Наши абитуриенты уже поступили, сдали экзамены и уже зачислены в университет, 16 человек поступили на специалитет и два человека – в аспирантуру", – отметил он.На днях ведомство объявило и о наборе в Белгородский государственный технический университет имени Шухова. Министерство просвещения Абхазии сотрудничает с этим вузом уже более пяти лет. За это время туда поступило более 70 детей из Абхазии на различные направления. Это и строительство мостов, и архитектура, и промышленность, и другие специальности.В ближайшее время ожидается приезд представителей вуза, с которыми более подробно планируют обсудить предстоящую квотную кампанию.Самолеты и "Сириус"А вот с Казанским авиационным институтом в Министерстве просвещения подружились не так давно. Буквально в прошлом году министр просвещения и языковой политики Инал Габлия договорился с представителями института о предоставлении квот для абхазских абитуриентов.Большая работа, как отметил Кутелия, ведется совместно с образовательным центром "Сириус". В прошлом году уже туда поступили первые абхазские абитуриенты. В этом году также есть желающие обучаться в этой школе.Буквально на прошлой неделе министр посетил "Сириус", были обговорены не только возможности расширения квот для абхазских абитуриентов, но и расширение сотрудничества. Это и методическая помощь нашим колледжам, педагогам, и обмен студентами, реализация разного рода проектов, открытие IT-класса. У Минпроса большие планы в этом направлении. Планируется открытие и медицинского класса, чтобы уже со школьной скамьи готовить детей, которые хотят связать свою жизнь с медициной. Также было договорено, что во всех мероприятиях, проводимых "Сириусом", могут участвовать абхазские школьники как в учебной, так и в культурной сфере", – подчеркнул начальник отдела по связям с общественностью Министерства просвещения и языковой политики Абхазии.При запросе тех или иных квот, пояснил Кутелия, в Минпросе руководствуются в первую очередь потребностью республики в кадрах. По его словам, существует дефицит технарей. Именно поэтому акцент делается на технические направления.Сейчас в Министерстве просвещения и языковой политики идет разработка соглашения с абитуриентами. Желающий поступить в российский вуз должен подписать договор о том, что он обязуется вернуться в Абхазию после завершения учебы и отработать здесь несколько лет. Как отметил Кутелия, сегодня многие, кто уезжает учиться в Россию, не возвращаются по завершении учебы.

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образование, вузы, абхазия, россия, общество