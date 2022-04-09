https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/delegatsiya-iz-abkhazii-pribyla-v-yuzhnuyu-osetiyu-dlya-uchastiya-v-vyborakh-prezidenta-1038573054.html

Делегация из Абхазии прибыла в Южную Осетию для участия в выборах президента

Делегация из Абхазии прибыла в Южную Осетию для участия в выборах президента

Выборы президента Южной Осетии пройдут в воскресенье, 10 апреля. На территории республики и за ее пределами откроются 76 избирательных участков. 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T18:47+0300

2022-04-09T18:47+0300

2022-04-09T18:49+0300

южная осетия

президентские выборы

абхазия

новости

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik, Сария Кварацхелия. Делегация из Абхазии прибыла в Южную Осетию для участия в президентских выборах в качестве международных наблюдателей, об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал член делегации от Центризбиркома Абхазии Алиас Брандзия.Абхазская делегация отправилась в Южную Осетию по приглашению руководства страны. В ее состав вошли восемь человек."Мы сегодня прибыли в Южную Осетию. Вечером будет званый прием для международных наблюдателей. Мы, непосредственно, будем там встречаться с руководством Южной Осетии. Завтра с утра будем ездить по избирательным участкам. Затем у нас будет брифинг", - рассказал Брандзия.Выборы президента Южной Осетии пройдут в воскресенье, 10 апреля. На территории республики и за ее пределами откроются 76 избирательных участков - 72 в Южной Осетии, два во Владикавказе и по одному в Москве и Сухуме.На высший государственный пост претендуют действующий президент Анатолий Бибилов, два депутата парламента Гарри Мулдаров и Александр Плиев, лидер парламентской партии "Ныхас" Алан Гаглоев и экс-депутат Дмитрий Тасоев.Аккредитацию на выборы президента в Южной Осетии получили 65 наблюдателей, в том числе из Абхазии, Австрии, Италии и Турции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/tsik-yuzhnoy-osetii-akkreditoval-65-mezhdunarodnykh-nablyudateley-1038572220.html

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