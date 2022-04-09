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ЦИК Южной Осетии аккредитовал 65 наблюдателей на президентских выборах

ЦИК Южной Осетии аккредитовал 65 наблюдателей на президентских выборах

Выборы президента Южной Осетии пройдут в воскресенье 10 апреля, на пост главы республики претендуют пять кандидатов. 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T17:22+0300

2022-04-09T17:22+0300

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СУХУМ, 9 апр – Sputnik. На выборах президента Южной Осетии аккредитовано 65 наблюдателей, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Центральной избирательной комиссии Южной Осетии Кристину Авлохову.По ее словам, аккредитацию получили наблюдатели из России, ДНР, ЛНР, Абхазии, Сирии, Венесуэлы, Австрии, Италии, Турции.Авлохова добавила, что присутствовать на выборах собирались и наблюдатели из Германии, но они не смогли добраться.Выборы президента Южной Осетии пройдут в воскресенье 10 апреля. На пост главы республики претендуют пять кандидатов - действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Голосование пройдет на 76 избирательных участках: 72 из них откроются на территории республики, еще четыре – за ее пределами. Всего отпечатано 40 тысяч избирательных бюллетеней.Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/nablyudateli-iz-abkhazii-priedut-v-yuzhnuyu-osetiyu-na-vybory-prezidenta-1038453589.html

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