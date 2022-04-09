https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/evropeytsy-pozhalovalis-na-rost-tsen-iz-za-nekhvatki-topliva-1038568760.html

Европейцы пожаловались на рост цен из-за нехватки топлива

Европейцы пожаловались на рост цен из-за нехватки топлива

Военная спецоперация России на Украине привела к введению антироссийских санкций со стороны США и государств-членов ЕС. В свою очередь Россия наложила... 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T13:30+0300

2022-04-09T13:30+0300

2022-04-09T13:30+0300

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Жители стран Европы обратили внимание на резкий рост цен, случившийся на фоне дефицита топлива, усугубленного антироссийскими санкциями, сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на "Московский комсомолец".Следствием увеличения стоимости бензина является подорожание грузоперевозок, что в конечном счете отражается на стоимости продуктов питания и затрагивает рядовых потребителей."Цены на импортные товары выросли настолько, что многие от них отказываются, это прекрасно видно. Если говорить об "общих чеках", то заказать продукты на неделю стоит процентов на 15% дороже для меня, чем в прошлом году", — заявил житель английского Шеффилда Дэвид Блинкенсопп.Но изменения в ценах товаров и услуг коснулись не только Великобритании. На подорожание жалуются и французы. Так, по словам жительницы Парижа Аннетт Моро, проезд на такси подорожал на 20%, а некоторых продуктов в магазинах стало меньше. С похожими проблемами столкнулись и жители США. Беспрецедентный рост цен на продукты питания очень тревожит американцев, и бьет, в первую очередь, по самым уязвимым и социально незащищенным слоям населения. В январе 2022 года, до начала российской военной спецоперации, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сообщала о том, что мировые цены на продовольствие достигли максимального уровня с 2011 года, причиной этому была затянувшаяся пандемия коронавируса и неурожай в некоторых странах.Антироссийские санкции, наложенные странами коллективного Запада после начала военной спецоперации России на Украине привели к взлету цен на нефть и газ, что, в свою очередь, отразилось на сельском хозяйстве и транспортных расходах. Кроме того, Россия и Украина совокупно обеспечивали почти 30 процентов экспорта пшеницы, 17 — кукурузы, 32 — ячменя и 75 — подсолнечного масла. Сейчас же посевная в Украине под вопросом, а Россия наложила временный запрет на экспорт, чтобы избежать дефицита и скачка цен. До 30 июня из страны не будут вывозить пшеницу, меслин (смесь мягкой пшеницы и ржи), рожь, ячмень, кукурузу и сахар. Запрет не касается экспорта в Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР.

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в мире, новости, великобритания, франция, сша, продовольствие