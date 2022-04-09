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https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/gorod-s-gromkim-proshlym-i-tikhim-nastoyaschim-80-let-tkuarchalu-1038569432.html
Город с громким прошлым и тихим настоящим: 80 лет Ткуарчалу
Город с громким прошлым и тихим настоящим: 80 лет Ткуарчалу
9 апреля Ткуарчал отмечает свой 80-летний юбилей. Шахтерский город был образован в 1942 году и за короткий срок стал индустриальным центром Абхазии. 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T14:32+0300
2022-04-09T16:11+0300
в абхазии
абхазия
ткуарчальский район
новости
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Об истории города, его становлении, расцвете и упадке, читайте в материале Sputnik.Новый городВ конце 30-х годов ХХ века основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулия пишет свой рассказ "В Ткуарчал прибыл поезд" ("Тҟәарчал адәыӷба ҩеит" - прим. ред). Это юмористическое произведение повествует об историческом событии - строительстве будущего промышленного города.Сразу же Ткуарчал получил и другое название - шахтерский город. Это был один из крупнейших центров добычи каменного угля на Северном Кавказе. А в годы Великой Отечественной войны ткуарчалский уголь был единственным топливом для кораблей Черноморского флота."После захвата Донбасса немецкими фашистами, ткуарчалский уголь был единственным, которым питали Черноморский флот Советского союза. Стояла стратегическая задача быстрее обустроить город. Здесь появились канатная дорога и автодорога, позже появляется железная дорога. Так началась история освоения Ткуарчалского угольного бассейна. Это был мощнейший проект. Здесь выросла целая плеяда технической и научной интеллигенции", - рассказывает житель Ткуарчала Александр Ченгелия.Многие жители Абхазии переехали сюда и нашли работу в угольной промышленности. У рабочих была хорошая зарплата, соцпакет. Здесь строились больницы, детские сады, школы. Это был образцово-показательный советский город, кузница кадров.В строительстве Ткуарчала принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это обстоятельство наложило на город свой неповторимый отпечаток - Ткуарчал стал маленьким городком в горах с фантастической архитектурой жилых домов.Географически Ткуарчал разделен на верхнюю и нижнюю площадки, связанные между собой кольцевой дорогой и лестницей длиной в сотни ступенек. Город полностью окольцован горами, от побережья в него ведет только одна дорога.Война и блокадаНо все изменилось с началом Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Город оказался в блокаде, единственная связь с большой землей была по воздуху, через авиасообщение. Но город выстоял благодаря находчивости и героизму тружеников и защитников.Но самыми тяжелыми временами оказались послевоенные годы. Война нанесла городу непоправимый урон - закрылись шахты, были разрушены заводы, ГРЭС. После войны началась экономическая блокада Абхазии. "Я вспоминаю слова Верховного главнокомандующего Владислава Ардзинба, произнесенные им после войны: “Защищать Родину не так уж и трудно, в конце концов это священный долг каждого гражданина. Трудные времена только наступают". Во время войны в Ткуарчале были разрушены все важные промышленные объекты. Из-за этого случилась разбалансированность всех сфер города. В условиях отсутствия зарплат начался отток населения", - рассказывает Ченгелия.После Отечественной войны народа Абхазии в 1994 году был создан Ткуарчалский район, в него вошли два села из состава Очамчырского района и восемь сел из состава Галского.Сегодня многие люди, посещающие Ткуарчал, называют его городом-призраком из-за того, что большая часть жилых домов оказалась заброшенной, потеряла ухоженный вид, а некогда действовавшая канатная дорога за последние два десятилетия пришла в негодность. Однако это название не нравится самим ткуарчалцам.Как отмечает Александр Ченгелия, упадок хозяйственной деятельности есть, но сейчас в Ткуарчале наблюдается оживление предпринимательской деятельности, в особенности в летний, курортный период. Многие жители связывают будущее города с туризмом. Помимо чарующей природы, у Ткуарчала есть еще одно преимущество - это рекреационные ресурсы, радоновые источники, которые с каждым годом становятся все популярнее среди туристов.Александр Ченгелия убежден, у Ткуарчала есть большой промышленный и туристический потенциал. По его мнению, для развития города и возвращения ему былой славы необходимо развивать оба направления, но для этого нужны большие инвестиции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-tkuarchala-s-80-letiem-goroda-geroya-1038569105.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20190122/puteshestvie-v-Tkuarchal-1026374099.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210829/Den-shakhtera-kak-sozdavalsya-industrialnyy-tsentr-v-Abkhazii-1033116242.html
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абхазия, ткуарчальский район, новости

Город с громким прошлым и тихим настоящим: 80 лет Ткуарчалу

14:32 09.04.2022 (обновлено: 16:11 09.04.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукОдна из улиц в городе Ткуарчал
Одна из улиц в городе Ткуарчал - Sputnik Абхазия, 1920, 09.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сария Кварацхелия - Sputnik Абхазия
Сария Кварацхелия
Корреспондент Sputnik
Все материалы
9 апреля Ткуарчал отмечает свой 80-летний юбилей. Шахтерский город был образован в 1942 году и за короткий срок стал индустриальным центром Абхазии.
Об истории города, его становлении, расцвете и упадке, читайте в материале Sputnik.

Новый город

В конце 30-х годов ХХ века основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулия пишет свой рассказ "В Ткуарчал прибыл поезд" ("Тҟәарчал адәыӷба ҩеит" - прим. ред). Это юмористическое произведение повествует об историческом событии - строительстве будущего промышленного города.

Город Ткуарчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года. Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков - Акармары, Джантухи и Поляны.

Сразу же Ткуарчал получил и другое название - шахтерский город. Это был один из крупнейших центров добычи каменного угля на Северном Кавказе. А в годы Великой Отечественной войны ткуарчалский уголь был единственным топливом для кораблей Черноморского флота.
© Sputnik / Леон Гуния

Город-герой Ткуарчал

Город-герой Ткуарчал - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Леон Гуния

Город-герой Ткуарчал

© Sputnik / Томас Тхайцук Железнодорожная станция Ткуарчал
Железнодорожная станция Ткуарчал - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Железнодорожная станция Ткуарчал
© Sputnik / Леон Гуния

Город-герой Ткуарчал

Город-герой Ткуарчал - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Леон Гуния

Город-герой Ткуарчал

© Sputnik / Томас Тхайцук Железнодорожная станция Ткуарчал
Железнодорожная станция Ткуарчал - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Железнодорожная станция Ткуарчал
© Sputnik / Томас Тхайцук

Город-герой Ткуарчал

Город-герой Ткуарчал - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Город-герой Ткуарчал

1/5
© Sputnik / Леон Гуния

Город-герой Ткуарчал

2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Железнодорожная станция Ткуарчал
3/5
© Sputnik / Леон Гуния

Город-герой Ткуарчал

4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Железнодорожная станция Ткуарчал
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Город-герой Ткуарчал

"После захвата Донбасса немецкими фашистами, ткуарчалский уголь был единственным, которым питали Черноморский флот Советского союза. Стояла стратегическая задача быстрее обустроить город. Здесь появились канатная дорога и автодорога, позже появляется железная дорога. Так началась история освоения Ткуарчалского угольного бассейна. Это был мощнейший проект. Здесь выросла целая плеяда технической и научной интеллигенции", - рассказывает житель Ткуарчала Александр Ченгелия.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 09.04.2022
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Аслан Бжания поздравил жителей Ткуарчала с 80-летием города-героя
14:00
Многие жители Абхазии переехали сюда и нашли работу в угольной промышленности. У рабочих была хорошая зарплата, соцпакет. Здесь строились больницы, детские сады, школы. Это был образцово-показательный советский город, кузница кадров.
В строительстве Ткуарчала принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это обстоятельство наложило на город свой неповторимый отпечаток - Ткуарчал стал маленьким городком в горах с фантастической архитектурой жилых домов.
Географически Ткуарчал разделен на верхнюю и нижнюю площадки, связанные между собой кольцевой дорогой и лестницей длиной в сотни ступенек. Город полностью окольцован горами, от побережья в него ведет только одна дорога.
Ткуарчал. - Sputnik Абхазия, 1920, 22.01.2019
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"До города далеко?": путешествие в Ткуарчал
22 января 2019, 12:53

Война и блокада

Но все изменилось с началом Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Город оказался в блокаде, единственная связь с большой землей была по воздуху, через авиасообщение. Но город выстоял благодаря находчивости и героизму тружеников и защитников.

"Ткуарчалцы сумели наладить производство электроэнергии. Собственная генерация позволила наладить производство, обслуживание военных и гражданских. Ткуарчал смог принять и разместить тысячи беженцев. За все эти заслуги Ткуарчалу было присвоено звание "Город-герой", - отмечает Александр Ченгелия.

Но самыми тяжелыми временами оказались послевоенные годы. Война нанесла городу непоправимый урон - закрылись шахты, были разрушены заводы, ГРЭС. После войны началась экономическая блокада Абхазии.
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"Я вспоминаю слова Верховного главнокомандующего Владислава Ардзинба, произнесенные им после войны: “Защищать Родину не так уж и трудно, в конце концов это священный долг каждого гражданина. Трудные времена только наступают". Во время войны в Ткуарчале были разрушены все важные промышленные объекты. Из-за этого случилась разбалансированность всех сфер города. В условиях отсутствия зарплат начался отток населения", - рассказывает Ченгелия.
После Отечественной войны народа Абхазии в 1994 году был создан Ткуарчалский район, в него вошли два села из состава Очамчырского района и восемь сел из состава Галского.
Сегодня многие люди, посещающие Ткуарчал, называют его городом-призраком из-за того, что большая часть жилых домов оказалась заброшенной, потеряла ухоженный вид, а некогда действовавшая канатная дорога за последние два десятилетия пришла в негодность. Однако это название не нравится самим ткуарчалцам.
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Как отмечает Александр Ченгелия, упадок хозяйственной деятельности есть, но сейчас в Ткуарчале наблюдается оживление предпринимательской деятельности, в особенности в летний, курортный период. Многие жители связывают будущее города с туризмом. Помимо чарующей природы, у Ткуарчала есть еще одно преимущество - это рекреационные ресурсы, радоновые источники, которые с каждым годом становятся все популярнее среди туристов.
Александр Ченгелия убежден, у Ткуарчала есть большой промышленный и туристический потенциал. По его мнению, для развития города и возвращения ему былой славы необходимо развивать оба направления, но для этого нужны большие инвестиции.
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