Город с громким прошлым и тихим настоящим: 80 лет Ткуарчалу
14:32 09.04.2022 (обновлено: 16:11 09.04.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукОдна из улиц в городе Ткуарчал
© Sputnik / Томас Тхайцук
9 апреля Ткуарчал отмечает свой 80-летний юбилей. Шахтерский город был образован в 1942 году и за короткий срок стал индустриальным центром Абхазии.
Об истории города, его становлении, расцвете и упадке, читайте в материале Sputnik.
Новый город
В конце 30-х годов ХХ века основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулия пишет свой рассказ "В Ткуарчал прибыл поезд" ("Тҟәарчал адәыӷба ҩеит" - прим. ред). Это юмористическое произведение повествует об историческом событии - строительстве будущего промышленного города.
Город Ткуарчал появился на карте Абхазии 9 апреля 1942 года. Он был основан как индустриальный центр путем объединения нескольких близлежащих поселков - Акармары, Джантухи и Поляны.
Сразу же Ткуарчал получил и другое название - шахтерский город. Это был один из крупнейших центров добычи каменного угля на Северном Кавказе. А в годы Великой Отечественной войны ткуарчалский уголь был единственным топливом для кораблей Черноморского флота.
© Sputnik / Леон Гуния
Город-герой Ткуарчал
1/5
© Sputnik / Леон Гуния
Город-герой Ткуарчал
© Sputnik / Томас Тхайцук Железнодорожная станция Ткуарчал
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Железнодорожная станция Ткуарчал
© Sputnik / Леон Гуния
Город-герой Ткуарчал
3/5
© Sputnik / Леон Гуния
Город-герой Ткуарчал
© Sputnik / Томас Тхайцук Железнодорожная станция Ткуарчал
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Железнодорожная станция Ткуарчал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Город-герой Ткуарчал
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Город-герой Ткуарчал
1/5
© Sputnik / Леон Гуния
Город-герой Ткуарчал
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Железнодорожная станция Ткуарчал
3/5
© Sputnik / Леон Гуния
Город-герой Ткуарчал
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Железнодорожная станция Ткуарчал
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Город-герой Ткуарчал
"После захвата Донбасса немецкими фашистами, ткуарчалский уголь был единственным, которым питали Черноморский флот Советского союза. Стояла стратегическая задача быстрее обустроить город. Здесь появились канатная дорога и автодорога, позже появляется железная дорога. Так началась история освоения Ткуарчалского угольного бассейна. Это был мощнейший проект. Здесь выросла целая плеяда технической и научной интеллигенции", - рассказывает житель Ткуарчала Александр Ченгелия.
Многие жители Абхазии переехали сюда и нашли работу в угольной промышленности. У рабочих была хорошая зарплата, соцпакет. Здесь строились больницы, детские сады, школы. Это был образцово-показательный советский город, кузница кадров.
В строительстве Ткуарчала принимали участие пленные немецкие солдаты, в проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры. Это обстоятельство наложило на город свой неповторимый отпечаток - Ткуарчал стал маленьким городком в горах с фантастической архитектурой жилых домов.
Географически Ткуарчал разделен на верхнюю и нижнюю площадки, связанные между собой кольцевой дорогой и лестницей длиной в сотни ступенек. Город полностью окольцован горами, от побережья в него ведет только одна дорога.
22 января 2019, 12:53
Война и блокада
Но все изменилось с началом Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Город оказался в блокаде, единственная связь с большой землей была по воздуху, через авиасообщение. Но город выстоял благодаря находчивости и героизму тружеников и защитников.
"Ткуарчалцы сумели наладить производство электроэнергии. Собственная генерация позволила наладить производство, обслуживание военных и гражданских. Ткуарчал смог принять и разместить тысячи беженцев. За все эти заслуги Ткуарчалу было присвоено звание "Город-герой", - отмечает Александр Ченгелия.
Но самыми тяжелыми временами оказались послевоенные годы. Война нанесла городу непоправимый урон - закрылись шахты, были разрушены заводы, ГРЭС. После войны началась экономическая блокада Абхазии.
29 августа 2021, 08:45
"Я вспоминаю слова Верховного главнокомандующего Владислава Ардзинба, произнесенные им после войны: “Защищать Родину не так уж и трудно, в конце концов это священный долг каждого гражданина. Трудные времена только наступают". Во время войны в Ткуарчале были разрушены все важные промышленные объекты. Из-за этого случилась разбалансированность всех сфер города. В условиях отсутствия зарплат начался отток населения", - рассказывает Ченгелия.
После Отечественной войны народа Абхазии в 1994 году был создан Ткуарчалский район, в него вошли два села из состава Очамчырского района и восемь сел из состава Галского.
Сегодня многие люди, посещающие Ткуарчал, называют его городом-призраком из-за того, что большая часть жилых домов оказалась заброшенной, потеряла ухоженный вид, а некогда действовавшая канатная дорога за последние два десятилетия пришла в негодность. Однако это название не нравится самим ткуарчалцам.
16 июля 2021, 14:58
Как отмечает Александр Ченгелия, упадок хозяйственной деятельности есть, но сейчас в Ткуарчале наблюдается оживление предпринимательской деятельности, в особенности в летний, курортный период. Многие жители связывают будущее города с туризмом. Помимо чарующей природы, у Ткуарчала есть еще одно преимущество - это рекреационные ресурсы, радоновые источники, которые с каждым годом становятся все популярнее среди туристов.
Александр Ченгелия убежден, у Ткуарчала есть большой промышленный и туристический потенциал. По его мнению, для развития города и возвращения ему былой славы необходимо развивать оба направления, но для этого нужны большие инвестиции.