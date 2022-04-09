https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/na-voennom-aerodrome-ukrainy-unichtozheny-istrebitel-mig-29-i-vertolet-mi-8-1038567249.html

На военном аэродроме Украины уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8

На военном аэродроме Украины уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины, начатой 24 февраля. 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T11:45+0300

2022-04-09T11:45+0300

2022-04-09T11:45+0300

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Российские военные уничтожили выявленные во время воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационным вооружением на военном аэродроме Миргород Полтавской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.За минувшую ночь российскими ПВО сбиты в воздухе четыре украинских беспилотника, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области.Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены еще 85 военных объектов Украины, в том числе полевой склад боеприпасов с пунктом боепитания, два склада материально-технического обеспечения, а также четыре опорных пункта и района сосредоточения украинской боевой техники.Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны России, потери ВСУ составляют: 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/minoborony-rossii-predupredilo-o-gotovyascheysya-kievom-provokatsii-v-gorode-irpen-1038566853.html

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