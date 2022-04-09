https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/otlozhennoe-embargo-kto-kupit-rossiyskoe-toplivo-vmesto-evropeytsev-1038567866.html

Отложенное эмбарго: кто купит российское топливо вместо европейцев

Отложенное эмбарго: кто купит российское топливо вместо европейцев

Европа не готова отказаться от российского угля, найти альтернативу непросто, поэтому пока запрет на импорт отложили на четыре месяца. 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T12:33+0300

2022-04-09T12:33+0300

2022-04-09T12:34+0300

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оРоссия тем временем переключается на Азию, хотя в Китае много собственного сырья. Кто купит отечественное твердое топливо — в материале Ирины Бадмаевой для РИА Новости.Когда в ЕС согласья нетВ пятницу Европейский союз принял пятый пакет антироссийских санкций. На уголь хотели наложить эмбарго с июля, однако сдвинули на август "из-за давления Германии". "Получится быстрее — хорошо, но нам нужно время, чтобы найти поставщиков", — подчеркнул канцлер Олаф Шольц.Это "лишит Россию еще одного важного источника доходов", радовалась ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в твиттере. Однако возник спор по контрактам: запретить действующие (а они на много месяцев вперед) или только будущие.К тому же столько импорта сразу не заменишь. Исторически Европа — крупнейший покупатель российского угля. В прошлом году поставки выросли на десять процентов, до 50,5 миллиона тонн. Это четверть всего экспорта.Главные потребители — Германия, Польша, Нидерланды и Италия. Там доля России 60 процентов. Во Франции — 30.Потерять таких покупателей неприятно, но не критично, отмечают аналитики. "Это на четыре-пять миллиардов долларов. Однако угольщики были готовы к такому сценарию из-за европейской кампании по декарбонизации", — объясняет Андрей Лобода, директор по внешним связам BitRiver.Поставки уже сократились. Понемногу невостребованное перенаправляют на другие рынки, в основном в Азию. В 2021-м там реализовали 129 миллионов тонн, в том числе в Китае.КНР — крупнейший в мире производитель угля: четыре миллиарда тонн в год. Но растущей китайской экономике нужно больше."Не так давно Пекин разорвал контракт с Австралией, которая тоже входит в топ-10 по добыче", — уточняет Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.Это сделали из-за того, что Канберра обвинила Китай в распространении коронавируса. Австралия добывает порядка полумиллиарда тонн энергетического и коксующегося угля. Семьдесят пять процентов — на экспорт. Причем четверть приходилась на КНР.Продать с дисконтомРоссия перенаправит уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), уверен вице-премьер Александр Новак. "Все просто зависит от логистики, от стоимости. Можно через морские порты, которые у нас недозагружены. Угольные компании сейчас эти вопросы тоже прорабатывают", — указал он. И добавил, что свободные мощности есть, например в портах Черного и Балтийского моря.Но, скорее всего, продавать уголь придется с дисконтом, как сейчас нефть. Индия за полтора месяца закупила рекордные 14 миллионов баррелей Urals (за весь 2021-й было 16 миллионов). На скидках для Нью-Дели Россия теряет около 12 миллионов долларов ежедневно.Видимо, так же получится и с углем. Индия в 2021-м приобрела пять миллионов тонн, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса. Это в шесть раз больше, чем в 2020-м. А за январь — февраль 2022 года — миллион."От российских энергоресурсов там не откажутся. Индийцы не верят в западные сказки про быстрое замещение. Предпочитают брать сырье по выгодной для себя цене", — рассуждает Михаил Коган.Как пишут индийские СМИ, в Нью-Дели рассматривают возможность расчетов с Москвой в рупиях. Таким образом хотят избежать западных санкций.Среди потенциальных покупателей также Ближний Восток: Пакистан и Иран.Цены пошли вверхЕвросоюз рассчитывает на поставки из Австралии, ЮАР и США. В 2021-м американцы увеличили экспорт почти на четверть, в 2022-м ожидают прибавку в три процента. Однако транспортировка обойдется дороже, чем из России. Соответственно, цены будут выше.Еще альтернатива — Новая Зеландия или Индонезия. К Джакарте уже обратились Италия, Испания, Польша и Германия. Но там в приоритете внутренний рынок. К тому же мощности не беспредельны.Австралийцы тоже ссылаются на ограниченные возможности. Сырье из других стран обойдется европейцам еще дороже.А Европе нужно много угля: примерно 90 миллионов тонн в год. Одна только Германия закупает 26-27 миллионов. Многое зависит и от приверженности чистой энергетике. Если запрет на добычу угля внутри ЕС ослабят, импорт можно сократить. Но пока электростанции переходят на грязное топливо.Угольная энергогенерация увеличилась в прошлом году на девять процентов, констатирует Международное энергетическое агентство.По данным Института солнечных энергетических систем Fraunhofer ISE, в первую неделю марта на европейских электростанциях сожгли в полтора раза больше твердого топлива, чем в тот же период в 2021-м.Фьючерсы на следующий год в северо-западной Европе подорожали на 6,5 процента — до 230 долларов за тонну. Майские контракты взлетели на 11 — до 330. В США котировки впервые с 2008-го перевалили за сотню.Сейчас на все энергоресурсы повышенный спрос. Запрет на импорт российского угля только разгонит цены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211110/kiev-ostanetsya-bez-sveta-tes-kievskoy-oblasti-ostanovilas-iz-za-nekhvatki-uglya-1036267054.html

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россия, ес, уголь, нефть, аналитика, энергоресурсы