https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/pochti-vsya-abkhaziya-ostanetsya-bez-sveta-na-dva-chasa-v-voskresene-10-aprelya-1038574945.html

Почти вся Абхазия останется без света на два часа в воскресенье 10 апреля

Почти вся Абхазия останется без света на два часа в воскресенье 10 апреля

Республика будет временно обесточена для проведения очистительных работ на Джварском водохранилище. 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T20:55+0300

2022-04-09T20:55+0300

2022-04-09T21:26+0300

в абхазии

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/02/1031756216_0:0:1411:793_1920x0_80_0_0_ce5712a2e2839bcd6a7a19f37036ee5e.jpg

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В воскресенье, 10 апреля, в связи с очистительными работами на Джварском водохранилище Ингурской ГЭС будет приостановлена подача электроэнергии в Абхазии, сообщает "Черноморэнерго".Света не будет на всей территории Абхазии с 13:00 до 15:00 за исключением части столицы: ограничение не коснется жителей, питающихся от подстанций "Сухум-1", "Сухум-2" и "ИЭПиТ".С 7 февраля в Абхазии действуют веерные отключения света из-за повышенных нагрузок и дефицита электроэнергии.В марте уровень воды в Джварском водохранилище достиг критической отметки в 411 метров, если вода снизится до 410 метров - станция останавливается. В связи с этим были введены дополнительные ограничения на подачу электроэнергии для жителей восточных районов Абхазии, остальная часть республики снабжалась электричеством от перетока из России. Позже приток воды увеличился. Время от времени на водохранилище нужно производить сброс воды - это необходимое техническое мероприятие для очистки от ила. Осуществлять сброс удобнее с нижней отметки, так как в этом случае он занимает меньше времени.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости