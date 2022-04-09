https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/siluanov-antirossiyskie-sanktsii-ukhudshili-situatsiyu-v-mirovoy-ekonomike-1038571753.html

Силуанов: антироссийские санкции ухудшили ситуацию в мировой экономике

Силуанов: антироссийские санкции ухудшили ситуацию в мировой экономике

На встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, обсуждались ситуация в... 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T16:34+0300

2022-04-09T16:34+0300

2022-04-09T16:36+0300

антон силуанов

новости

экономика

финансы

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Министр финансов России Антон Силуанов на первой встрече министров финансов и управляющих Центробанками стран БРИКС заявил о том, что ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась вследствие антироссийских санкций, введенных странами коллективного Запада, говорится на официальном сайте Минфина России.По словам Силуанова, ограничения, наложенные на Россию, разрушают фундамент международной валютно-финансовой системы, основой которой является американский доллар. В нынешней ситуации, по его словам, страны должны делать упор на национальные валюты в экспортных и импортных операциях, начать работу над интеграцией платежных систем и карт, создать собственную систему обмена финансовыми сообщениями, аналога SWIFT. Министр финансов добавил, что стремительный рост цен на продовольствие и энергоносители сильнее всего ударит по развивающимся странам и странам с низкими доходами. По его словам, нынешний экономический кризис носит рукотворный характер, и у стран БРИКС есть необходимые инструменты, которые помогут смягчить его последствия как для национальных экономик, так и для мира в целом. Участники встречи подтвердили важность взаимодействия в многосторонних форматах для принятия совместных мер по стабилизации текущей экономической ситуации. Следующая встреча на уровне министров финансов и управляющих Центробанками пройдет в июне 2022 года, по ее результатам будет принято Совместное заявление.

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антон силуанов, новости, экономика, финансы