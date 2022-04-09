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Силуанов: антироссийские санкции ухудшили ситуацию в мировой экономике
Силуанов: антироссийские санкции ухудшили ситуацию в мировой экономике
На встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, обсуждались ситуация в... 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T16:34+0300
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антон силуанов
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Министр финансов России Антон Силуанов на первой встрече министров финансов и управляющих Центробанками стран БРИКС заявил о том, что ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась вследствие антироссийских санкций, введенных странами коллективного Запада, говорится на официальном сайте Минфина России.По словам Силуанова, ограничения, наложенные на Россию, разрушают фундамент международной валютно-финансовой системы, основой которой является американский доллар. В нынешней ситуации, по его словам, страны должны делать упор на национальные валюты в экспортных и импортных операциях, начать работу над интеграцией платежных систем и карт, создать собственную систему обмена финансовыми сообщениями, аналога SWIFT. Министр финансов добавил, что стремительный рост цен на продовольствие и энергоносители сильнее всего ударит по развивающимся странам и странам с низкими доходами. По его словам, нынешний экономический кризис носит рукотворный характер, и у стран БРИКС есть необходимые инструменты, которые помогут смягчить его последствия как для национальных экономик, так и для мира в целом. Участники встречи подтвердили важность взаимодействия в многосторонних форматах для принятия совместных мер по стабилизации текущей экономической ситуации. Следующая встреча на уровне министров финансов и управляющих Центробанками пройдет в июне 2022 года, по ее результатам будет принято Совместное заявление.
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антон силуанов, новости, экономика, финансы
Силуанов: антироссийские санкции ухудшили ситуацию в мировой экономике
16:34 09.04.2022 (обновлено: 16:36 09.04.2022)
На встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, обсуждались ситуация в мировой экономике и ключевые риски, с которыми миру предстоит столкнуться в ближайшее время.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik.
Министр финансов России Антон Силуанов на первой встрече министров финансов и управляющих Центробанками стран БРИКС заявил о том, что ситуация в мировой экономике значительно ухудшилась вследствие антироссийских санкций, введенных странами коллективного Запада, говорится на официальном сайте
Минфина России.
"Запреты на расчеты, разрыв производственных и логистических цепочек, меры экспортного контроля и импортные запреты – все эти ограничения бьют по мировой экономике. Стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сырьевые товары ударит, главным образом, по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов", – сказал Силуанов.
По словам Силуанова, ограничения, наложенные на Россию, разрушают фундамент международной валютно-финансовой системы, основой которой является американский доллар.
В нынешней ситуации, по его словам, страны должны делать упор на национальные валюты в экспортных и импортных операциях, начать работу над интеграцией платежных систем и карт, создать собственную систему обмена финансовыми сообщениями, аналога SWIFT.
Министр финансов добавил, что стремительный рост цен на продовольствие и энергоносители сильнее всего ударит по развивающимся странам и странам с низкими доходами. По его словам, нынешний экономический кризис носит рукотворный характер, и у стран БРИКС есть необходимые инструменты, которые помогут смягчить его последствия как для национальных экономик, так и для мира в целом.
Участники встречи подтвердили важность взаимодействия в многосторонних форматах для принятия совместных мер по стабилизации текущей экономической ситуации. Следующая встреча на уровне министров финансов и управляющих Центробанками пройдет в июне 2022 года, по ее результатам будет принято Совместное заявление.