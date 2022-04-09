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Сухумское горсобрание внесло изменения в порядок переименования столичных улиц
Сухумское горсобрание внесло изменения в порядок переименования столичных улиц
Ранее депутаты Сухумского городского собрания приняли решение о переименовании двух столичных улиц - Сахарова и Шотландской и присвоении им имен абхазских... 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T11:00+0300
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Депутаты Сухумского городского собрания внесли изменения в порядок наименования и переименования улиц, проспектов, проездов и переулков в столице Абхазии, сообщает сайт администрации города.Депутаты Сухумского городского собрания на заседании 7 апреля приняли решение о создании общественной комиссии при собрании, которая будет заниматься этими вопросами. Помимо улиц, изменения затронули наименование и переименование парков, скверов, бульваров и площадей, а также установку мемориальных досок в Сухуме.В состав комиссии войдут представители администрации и городские депутаты, представители общественности и ученые. Накануне было обнародовано решение Сухумского городского собрания о переименовании двух столичных улиц. Улица Сахарова должна была быть переименована в улицу генерала Аршба, а Шотландская - в улицу генерала Агрба. Решение принималось с учетом обращений от Минобороны и МВД Абхазии, а также ветеранских и общественных организаций.Решение вызвало противоречивую реакцию общественности. В частности, Общественная палата Абхазии выступила за сохранение прежних названий, учитывая их историческую значимость для страны и предложила присвоить имена прославленных генералов другим столичным улицам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/obschestvennaya-palata-prizvala-sokhranit-nazvaniya-ulits-sakharova-i-shotlandskoy-1038557330.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20171226/pamyatnik-zashhitnikam-abxazii-vernuli-na-prezhnee-mesto-v-shotlandii-1022776696.html
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новости, сухум
Сухумское горсобрание внесло изменения в порядок переименования столичных улиц
11:00 09.04.2022 (обновлено: 11:02 09.04.2022)
Ранее депутаты Сухумского городского собрания приняли решение о переименовании двух столичных улиц - Сахарова и Шотландской и присвоении им имен абхазских генералов Гиви Агрба и Владимира Аршба.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik.
Депутаты Сухумского городского собрания внесли изменения в порядок наименования и переименования улиц, проспектов, проездов и переулков в столице Абхазии, сообщает сайт
администрации города.
Депутаты Сухумского городского собрания на заседании 7 апреля приняли решение о создании общественной комиссии при собрании, которая будет заниматься этими вопросами.
По словам председателя СГС Ираклия Харчилава, в дальнейшем переименование улиц будет возможным только после заключения общественной комиссии.
Помимо улиц, изменения затронули наименование и переименование парков, скверов, бульваров и площадей, а также установку мемориальных досок в Сухуме.
В состав комиссии войдут представители администрации и городские депутаты, представители общественности и ученые.
Накануне было обнародовано решение Сухумского городского собрания о переименовании двух столичных улиц. Улица Сахарова должна была быть переименована в улицу генерала Аршба, а Шотландская - в улицу генерала Агрба. Решение принималось с учетом обращений от Минобороны и МВД Абхазии, а также ветеранских и общественных организаций.
Решение вызвало противоречивую реакцию общественности. В частности, Общественная палата Абхазии выступила за сохранение прежних названий, учитывая их историческую значимость для страны и предложила присвоить имена прославленных генералов другим столичным улицам.