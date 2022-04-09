https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/za-sutki-rossiyskaya-aviatsiya-unichtozhila-65-voennykh-obektov-ukrainy-1038573940.html

За сутки российская авиация уничтожила 65 военных объектов Украины

За сутки российская авиация уничтожила 65 военных объектов Украины

В рамках спецоперации вооруженные силы России наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого... 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T19:15+0300

2022-04-09T19:15+0300

2022-04-09T19:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

министерство обороны рф

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/09/1038573779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a905b61e590b2b98bfc69eefea6a6cb9.jpg

СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Авиацией и ракетными войсками России за день уничтожено 65 военных объектов ВСУ, сообщает официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.Также в ведомстве сообщили, что российские комплексы ПВО сбили в Донбассе три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар ТБ-2". Конашенков добавил, что в ходе спецоперации на Украине российские войска уничтожили 229 украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также более 200 самолетов и вертолетов, почти 500 беспилотников, более 2000 танков и других бронированных машин, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, через несколько дней после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Целью спецоперации российский президент Владимир Путин назвал защиту живущих на Донбассе людей от действий киевского режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/na-voennom-aerodrome-ukrainy-unichtozheny-istrebitel-mig-29-i-vertolet-mi-8-1038567249.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, министерство обороны рф, украина, россия