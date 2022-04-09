https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/za-sutki-rossiyskaya-aviatsiya-unichtozhila-65-voennykh-obektov-ukrainy-1038573940.html
За сутки российская авиация уничтожила 65 военных объектов Украины
За сутки российская авиация уничтожила 65 военных объектов Украины
В рамках спецоперации вооруженные силы России наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого... 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T19:15+0300
2022-04-09T19:15+0300
2022-04-09T19:30+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Авиацией и ракетными войсками России за день уничтожено 65 военных объектов ВСУ, сообщает официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.Также в ведомстве сообщили, что российские комплексы ПВО сбили в Донбассе три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар ТБ-2". Конашенков добавил, что в ходе спецоперации на Украине российские войска уничтожили 229 украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также более 200 самолетов и вертолетов, почти 500 беспилотников, более 2000 танков и других бронированных машин, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, через несколько дней после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Целью спецоперации российский президент Владимир Путин назвал защиту живущих на Донбассе людей от действий киевского режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/na-voennom-aerodrome-ukrainy-unichtozheny-istrebitel-mig-29-i-vertolet-mi-8-1038567249.html
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новости, министерство обороны рф, украина, россия
За сутки российская авиация уничтожила 65 военных объектов Украины
19:15 09.04.2022 (обновлено: 19:30 09.04.2022)
В рамках спецоперации вооруженные силы России наносят удары по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik.
Авиацией и ракетными войсками России за день уничтожено 65 военных объектов ВСУ, сообщает
официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 65 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта и узла связи, три склада материально-технического обеспечения, а также 41 опорный пункт и районы сосредоточения украинской боевой техники", - заявил Конашенков.
Также в ведомстве сообщили, что российские комплексы ПВО сбили в Донбассе три украинских беспилотника, в том числе один "Байрактар ТБ-2".
Конашенков добавил, что в ходе спецоперации на Украине российские войска уничтожили 229 украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также более 200 самолетов и вертолетов, почти 500 беспилотников, более 2000 танков и других бронированных машин, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1941 единица специальной военной автомобильной техники.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, через несколько дней после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Целью спецоперации российский президент Владимир Путин назвал защиту живущих на Донбассе людей от действий киевского режима.