https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/abkhazo-adygeyskiy-chempionat-po-mini-futbolu-otkrylsya-v-moskve-1038584830.html

Абхазо-адыгский чемпионат по мини-футболу открылся в Москве

Абхазо-адыгский чемпионат по мини-футболу открылся в Москве

В Москве открылся межвузовский чемпионат по мини-футболу среди московских студентов из абхазо-адыгской языковой семьи. Турнир прошел в Лужниках, в академии... 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T21:19+0300

2022-04-10T21:19+0300

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спорт

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МОСКВА, 10 апр – Sputnik, Анжелика Бения. Московские студенты из Абхазии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии 10 апреля провели четыре первых матча чемпионата по мини-футболу.Соревнование среди вузов проводится по олимпийской системе. Каждая команда сыграла по два десятиминутных тайма. "Ничьих" в первый день чемпионата не было, обошлось без послематчевых пенальти.В полуфинале, который состоится 17 апреля, сыграют сборные четырех вузов: команда МГУ сыграет с МГЮА, а МИСиС с командой Финансового университета.Заместитель официального представителя республики Адыгея при президенте России Фатима Романова отметила, что чемпионат – не единственное запланированное событие, которое несет функцию объединения абхазо-адыгской молодежи."Абхазы и адыги во многом похожи, две нереальной красоты республики, две сестры. Сегодня мы наблюдали за тем, как наша молодежь общалась. Это ведь будущее наше, вне этого чемпионата они продолжат знакомства, я уверена. У нас много интересных проектов, в которые мы хотим вовлечь и абхазскую молодежь. Один из них - "Наставничество", специалисты разных областей будут делиться с нашими студентами опытом", – сказала Романова.Чемпионат организован Абхазским землячеством МГИМО при поддержке Посольства Республики Абхазия в России, Московской абхазской диаспоры, представительства республики Адыгея в Москве. Председатель Землячества Нури Тванба отметил, что основная цель проекта – это сближение студентов абхазо-адыгской языковой семьи."Прекрасно, что футбол стал поводом собраться вместе с нашими братьями. Счет был не так важен, на самом деле мы с удовольствием поиграли. Не прошли дальше, но не это было основной целью. Знакомство и сближение – это было главным. Очень надеюсь, что этот чемпионат будет жить и развиваться, – сказал Тванба.Мадина Авидзба, временный поверенный в делах Республики Абхазия в России сообщила, что идея проведения чемпионата среди молодежи вынашивалась давно, но обойтись командами, состоящими только из абхазских студентов, было бы неинтересно.Советник посольства Абхазии в России Татьяна Гулиа большим любителем футбола себя не считает, но фанатом Абхазии может назвать себя смело."Стараюсь посещать все мероприятия диаспоры. Мне интересны все концерты, выставки и соревнования с участием абхазов. МГИМО до пандемии устраивало соревнования среди команд посольств. И посольство Абхазии принимало активное участие в турнирах, даже не раз становилось призером. Я ходила на все мини-футбольные игры, и даже уже выучила правила", – сказала Гулиа.Победители полуфинальных матчей чемпионата по мини-футболу среди московских студентов абхазо-адыгской языковой семьи сыграют в финале 1 мая, проигравшие в тот же день сразятся в матче за 3 место. Победитель турнира заберет кубок Первого межвузовского чемпионата.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/voprosy-razvitiya-abkhazskogo-futbola-obsudili-v-moskve--1038399874.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/futbolnyy-klub-zenit-postroit-sportivnuyu-bazu-v-gagrskom-rayone-1038233642.html

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