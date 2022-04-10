https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/bibilov-progolosoval-na-vyborakh-prezidenta-yuzhnoy-osetii-1038578366.html

Бибилов проголосовал на выборах президента Южной Осетии

Бибилов проголосовал на выборах президента Южной Осетии

10 апреля в Южной Осетии проходят выборы президента республики. На высокий пост претендуют пятеро кандидатов, в том числе действующий президент Анатолий... 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T12:50+0300

2022-04-10T12:50+0300

2022-04-10T12:59+0300

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президентские выборы

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Действующий глава республики Южная Осетия Анатолий Бибилов проголосовал на выборах президента, сообщает Sputnik Южная Осетия.Избирательный участок в Цхинвале, находящийся неподалеку от его дома, глава государства посетил вместе со своей семьей.По сообщению Центризбиркома Южной Осетии, к 11 часам явка составила 13,2 %, голосование проходит спокойно.Помимо Бибилова на пост главы государства претендуют депутаты парламента Александр Плиев и Гарри Мулдаров, лидер парламентской партии "Ныхас" Алан Гаглоев и экс-депутат Дмитрий Тасоев. По информации на 11.00, почти все кандидаты, за исключением Алана Гаглоева отдали свой голос на президентских выборах.Всего открыто 76 избирательных участков: 72 из них находятся на территории республики, еще четыре - за ее пределами. Из этих четырех участков два во Владикавказе, один в Москве и еще один - в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/posol-yuzhnoy-osetii-v-abkhazii-otsenil-obstanovku-na-izbiratelnom-uchastke-v-sukhume-1038576496.html

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