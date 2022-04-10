https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/posol-yuzhnoy-osetii-v-abkhazii-otsenil-obstanovku-na-izbiratelnom-uchastke-v-sukhume-1038576496.html

Посол Южной Осетии в Абхазии оценил обстановку на избирательном участке в Сухуме

Посол Южной Осетии в Абхазии оценил обстановку на избирательном участке в Сухуме

Избирательный участок на выборах президента Южной Осетии открылся в Национальной библиотеке в столице Абхазии. 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T10:20+0300

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Голосование на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке в Сухуме проходит в дружелюбной и спокойной обстановке, рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.Боциев уточнил, что к 10:00 воскресенья проголосовали граждане Южной Осетии, которые находятся в Абхазии, и наблюдатели от кандидатов на пост главы государства. На прошлых парламентских выборах проголосовало 17 человек, на президентских – 51 избиратель.Боциев добавил, что перед открытием участок осмотрели кинологи МЧС страны. За соблюдением правопорядка следят сотрудники МВД Южной Осетии. Голосование завершится в 20:00 воскресенья 10 апреля.На пост главы республики претендуют пять кандидатов - действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Голосование проходит на 76 избирательных участках: 72 из них открылись на территории Южной Осетии, еще четыре – за ее пределами. Всего отпечатано 40 тысяч избирательных бюллетеней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/delegatsiya-iz-abkhazii-pribyla-v-yuzhnuyu-osetiyu-dlya-uchastiya-v-vyborakh-prezidenta-1038573054.html

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