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https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/posol-yuzhnoy-osetii-v-abkhazii-otsenil-obstanovku-na-izbiratelnom-uchastke-v-sukhume-1038576496.html
Посол Южной Осетии в Абхазии оценил обстановку на избирательном участке в Сухуме
Посол Южной Осетии в Абхазии оценил обстановку на избирательном участке в Сухуме
Избирательный участок на выборах президента Южной Осетии открылся в Национальной библиотеке в столице Абхазии. 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T10:20+0300
2022-04-10T10:27+0300
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Голосование на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке в Сухуме проходит в дружелюбной и спокойной обстановке, рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.Боциев уточнил, что к 10:00 воскресенья проголосовали граждане Южной Осетии, которые находятся в Абхазии, и наблюдатели от кандидатов на пост главы государства. На прошлых парламентских выборах проголосовало 17 человек, на президентских – 51 избиратель.Боциев добавил, что перед открытием участок осмотрели кинологи МЧС страны. За соблюдением правопорядка следят сотрудники МВД Южной Осетии. Голосование завершится в 20:00 воскресенья 10 апреля.На пост главы республики претендуют пять кандидатов - действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Голосование проходит на 76 избирательных участках: 72 из них открылись на территории Южной Осетии, еще четыре – за ее пределами. Всего отпечатано 40 тысяч избирательных бюллетеней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/delegatsiya-iz-abkhazii-pribyla-v-yuzhnuyu-osetiyu-dlya-uchastiya-v-vyborakh-prezidenta-1038573054.html
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новости, южная осетия, президентские выборы

Посол Южной Осетии в Абхазии оценил обстановку на избирательном участке в Сухуме

10:20 10.04.2022 (обновлено: 10:27 10.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выборы во второй тур в Народное Собрание Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Избирательный участок на выборах президента Южной Осетии открылся в Национальной библиотеке в столице Абхазии.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Голосование на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке в Сухуме проходит в дружелюбной и спокойной обстановке, рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.
"Избирательный участок открылся в 8:00. Здесь присутствуют наблюдатели от трех кандидатов в президенты. К 10:00 проголосовало 11 человек. Списков избирателей нет, так как проживающих в Абхазии граждан Южной Осетии, обладающих действительными паспортами, всего пять человек. Ждем избирателей из Сочи", - отметил он.
Боциев уточнил, что к 10:00 воскресенья проголосовали граждане Южной Осетии, которые находятся в Абхазии, и наблюдатели от кандидатов на пост главы государства. На прошлых парламентских выборах проголосовало 17 человек, на президентских – 51 избиратель.
© Foto / Олег БоциевИзбирательные участки в Сухуме
Избирательные участки в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Олег Боциев
Избирательные участки в Сухуме
© Foto / Олег БоциевИзбирательные участки в Сухуме
Избирательные участки в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Олег Боциев
Избирательные участки в Сухуме
© Foto / Олег БоциевИзбирательные участки в Сухуме
Избирательные участки в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Олег Боциев
Избирательные участки в Сухуме
1/3
© Foto / Олег Боциев
Избирательные участки в Сухуме
2/3
© Foto / Олег Боциев
Избирательные участки в Сухуме
3/3
© Foto / Олег Боциев
Избирательные участки в Сухуме
Боциев добавил, что перед открытием участок осмотрели кинологи МЧС страны. За соблюдением правопорядка следят сотрудники МВД Южной Осетии. Голосование завершится в 20:00 воскресенья 10 апреля.
На пост главы республики претендуют пять кандидатов - действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
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Делегация из Абхазии прибыла в Южную Осетию для участия в выборах президента
Вчера, 18:47
Голосование проходит на 76 избирательных участках: 72 из них открылись на территории Южной Осетии, еще четыре – за ее пределами. Всего отпечатано 40 тысяч избирательных бюллетеней.
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