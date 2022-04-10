Посол Южной Осетии в Абхазии оценил обстановку на избирательном участке в Сухуме

СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Голосование на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке в Сухуме проходит в дружелюбной и спокойной обстановке, рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.Боциев уточнил, что к 10:00 воскресенья проголосовали граждане Южной Осетии, которые находятся в Абхазии, и наблюдатели от кандидатов на пост главы государства. На прошлых парламентских выборах проголосовало 17 человек, на президентских – 51 избиратель.Боциев добавил, что перед открытием участок осмотрели кинологи МЧС страны. За соблюдением правопорядка следят сотрудники МВД Южной Осетии. Голосование завершится в 20:00 воскресенья 10 апреля.На пост главы республики претендуют пять кандидатов - действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Голосование проходит на 76 избирательных участках: 72 из них открылись на территории Южной Осетии, еще четыре – за ее пределами. Всего отпечатано 40 тысяч избирательных бюллетеней.
Избирательный участок на выборах президента Южной Осетии открылся в Национальной библиотеке в столице Абхазии.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Голосование на выборах президента Южной Осетии на избирательном участке в Сухуме проходит в дружелюбной и спокойной обстановке, рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.
"Избирательный участок открылся в 8:00. Здесь присутствуют наблюдатели от трех кандидатов в президенты. К 10:00 проголосовало 11 человек. Списков избирателей нет, так как проживающих в Абхазии граждан Южной Осетии, обладающих действительными паспортами, всего пять человек. Ждем избирателей из Сочи", - отметил он.
Боциев уточнил, что к 10:00 воскресенья проголосовали граждане Южной Осетии, которые находятся в Абхазии, и наблюдатели от кандидатов на пост главы государства. На прошлых парламентских выборах проголосовало 17 человек, на президентских – 51 избиратель.
Боциев добавил, что перед открытием участок осмотрели кинологи МЧС страны. За соблюдением правопорядка следят сотрудники МВД Южной Осетии. Голосование завершится в 20:00 воскресенья 10 апреля.
На пост главы республики претендуют пять кандидатов - действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.