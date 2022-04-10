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Движение по части улиц Сухума будет перекрыто 11 апреля
Движение по части улиц Сухума будет перекрыто 11 апреля
Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской – началось в 2020 году, из-за проблем с качеством асфальтобетонной смеси ремонтники кладут асфальт... 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T18:48+0300
2022-04-10T18:48+0300
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В понедельник, 11 апреля, с 9:00 движение машин по улице Гулия будет перекрыто, сообщает пресс-служба столичной администрации.Также администрация сообщает о том, что движение троллейбусов по улице Абазинская будет ограничено.Неудобства связаны с укладкой второго слоя асфальтового покрытия на улице Гулия. Восстановление столичных улиц началось еще в 2020 году, ремонт включает в себя замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/glava-upravleniya-kapstroitelstva-nazval-prichinu-zaderzhki-remontnykh-rabot-na-ulitsakh-sukhuma-1038245104.html
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новости, сухум, абхазия
Движение по части улиц Сухума будет перекрыто 11 апреля
Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской – началось в 2020 году, из-за проблем с качеством асфальтобетонной смеси ремонтники кладут асфальт заново.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik.
В понедельник, 11 апреля, с 9:00 движение машин по улице Гулия будет перекрыто, сообщает
пресс-служба столичной администрации.
Ограничения коснутся участка от улицы Сахарова до улицы Дбар, и включают в себя перекрестки улицы Гулия с Абазинской улицей и улицей Воронова.
Также администрация сообщает о том, что движение троллейбусов по улице Абазинская будет ограничено.
Неудобства связаны с укладкой второго слоя асфальтового покрытия на улице Гулия. Восстановление столичных улиц началось еще в 2020 году, ремонт включает в себя замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование.