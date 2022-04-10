https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/dvizhenie-po-chasti-ulits-sukhuma-budet-perekryto-11-aprelya-1038584040.html

Движение по части улиц Сухума будет перекрыто 11 апреля

Движение по части улиц Сухума будет перекрыто 11 апреля

Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской – началось в 2020 году, из-за проблем с качеством асфальтобетонной смеси ремонтники кладут асфальт... 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T18:48+0300

2022-04-10T18:48+0300

2022-04-10T18:48+0300

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. В понедельник, 11 апреля, с 9:00 движение машин по улице Гулия будет перекрыто, сообщает пресс-служба столичной администрации.Также администрация сообщает о том, что движение троллейбусов по улице Абазинская будет ограничено.Неудобства связаны с укладкой второго слоя асфальтового покрытия на улице Гулия. Восстановление столичных улиц началось еще в 2020 году, ремонт включает в себя замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/glava-upravleniya-kapstroitelstva-nazval-prichinu-zaderzhki-remontnykh-rabot-na-ulitsakh-sukhuma-1038245104.html

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