https://sputnik-abkhazia.ru/20220322/glava-upravleniya-kapstroitelstva-nazval-prichinu-zaderzhki-remontnykh-rabot-na-ulitsakh-sukhuma-1038245104.html

Глава Управления капстроительства назвал причину задержки ремонтных работ на улицах Сухума

Глава Управления капстроительства назвал причину задержки ремонтных работ на улицах Сухума

Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. 22.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-22T13:55+0300

2022-03-22T13:55+0300

2022-03-22T17:39+0300

сухум

дорога

в абхазии

управление капитального строительства

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. Глава Управления капительного строительства Абхазии Тимур Агрба рассказал в интервью корреспонденту Sputnik, почему ремонтные работы на трех улицах столицы не завершились в срок. Восстановление трех улиц Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинская – началось в 2020 году. Работы, которые планировалось завершить еще до конца 2021 года, предполагали замену ливневых коллекторов, установку бордюров и асфальтирование.Материал для проведения работ на улицах столицы доставляется из Очамчырского асфальтового завода. Как объяснил Тимур Агрба, завод из-за частых сбоев в энергоснабжении вышел из строя и начал подавать плохую асфальтобетонную смесь.Он сообщил, что в Абхазию приезжали специалисты из России, которые исправили неполадку на асфальтовом заводе, затем проверили качество продукции. Кроме того, по его словам, есть договоренность с "Черноморэнерго", чтобы асфальтовый завод в Очамчыре не подвергался веерным отключениям электроэнергии.Агрба подчеркнул, что масштабные работы по укладке асфальта начнутся через 7-10 дней."Работы начнутся с улицы Гулиа и в зависимости от погоды будут выполняться. Конечно, цены на битум и битумную продукцию далеко не те, которые изначально были в сметной документации, но тем не менее мы не собираемся останавливать работы, будем им (подрядной организации – прим.) компенсировать, финансировать. У нас есть договоренность о том, что они продолжат и закончат работы", – отметил руководитель УКС.Подрядчиком по укладке ливневых коллекторов и асфальта на улицах Джонуа, Гулиа и Абазинская выступает компания "Абхазрегионстрой". Заказчик - Управление капитального строительства Абхазии. За выполнением работ ведет контроль администрация Сухума.По словам Агрба, на улице Абазинская работы проведены на 70% - асфальт уложен в два слоя от набережной до улицы Лакоба. Во вторник, 22 марта, завершают укладку асфальта в два слоя от перекрестка Лакоба и Абазинской. После этого работы будут приостановлены примерно на неделю до возобновления масштабного ремонта. На двух остальных улицах, добавил Агрба, полностью убрали старое асфальтовое покрытие и установили бордюры, на данный момент идет замена грунта.Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт было предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт предусмотрено 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220205/novyy-asfalt-ulozhat-na-odnoy-iz-ulits-sukhuma-1037438503.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220321/dvizhenie-na-uchastke-ulitsy-lakoba-v-sukhume-budet-perekryto-22-marta-1038238203.html

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сухум, дорога, управление капитального строительства