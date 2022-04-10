https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/eksperty-otsenili-zavisimost-germanii-ot-rossiyskogo-gaza-1038577936.html

Эксперты оценили зависимость Германии от российского газа

Эксперты оценили зависимость Германии от российского газа

Ранее власти стран "Большой семерки", в которую входит Германия, отказались оплачивать российский газ в рублях, назвав это нарушением ранее достигнутых... 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T11:40+0300

2022-04-10T11:40+0300

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Германия будет зависеть от поставок российского газа еще как минимум два года, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Handelsblatt. В статье приводятся слова директора Института немецкой экономики в Кельне Михаэля Хютера о том, власти не смогут так долго поддерживать целые экономические отрасли с помощью больших финансовых вливаний и краткосрочной работы.В качестве ответа на санкции, наложенные рядом западных стран, Россия ввела ответные ограничения, касающиеся экспорта продовольствия и энергоносителей. Так, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, с 1 апреля страны, проводящие в отношении России недружественную политику, вынуждены сделать рубль валютой расчетов за энергоносители. По словам пресс-секретаря президента, Дмитрия Пескова, по сути для этих стран ничего не изменится - они должны будут покупать рубли в Центральном банке за валюту, и оплачивать газ этими рублями. Россия же, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы оставаться надежным поставщиком энергоресурсов для зарубежных партнеров, а российский газ – лучший на рынке.Некоторые страны, такие, как государства "Большой семерки" – Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США – отказались переводить платежи за российский газ в рубли, так как посчитали это нарушением заключенных ранее договоренностей. При этом они уже столкнулись с ростом цен на топливо и спровоцированных им ростом цен на продукты, что вызвало недовольство граждан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/evropa-gotova-past-pered-nastupleniem-generala-moroza-1038517880.html

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