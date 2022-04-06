https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/evropa-gotova-past-pered-nastupleniem-generala-moroza-1038517880.html

Европа готова пасть перед наступлением Генерала Мороза

Европа готова пасть перед наступлением Генерала Мороза

Согласно поручению Владимира Путина, до 31 марта должны были быть реализованы меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в страны Евросоюза и другие... 06.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-06T18:50+0300

2022-04-06T18:50+0300

2022-04-06T18:50+0300

мнение

аналитика

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Нынешний апрель может побить все рекорды погодных аномалий: даже во Франции с ее мягким климатом были зарегистрированы невиданные за последние лет 70 заморозки. Температура опустилась ночью в среднем до минус девяти по Цельсию, пишет Елена Караева для РИА Новости.Разумеется, нанесен ущерб фермерам, тем, что выращивают овощи и фрукты. А кто говорит "ущерб", подразумевает и урожай хуже ожиданий и ниже планов, а значит — новое подорожание и без того дорогих яблок и слив.Жители объединенной Европы уже знают, что для победы "свободы и демократии" им нужно меньше есть мяса. Ну и в принципе меньше есть. Также жителям объединенной Европы нужно экономить воду (блистательное предложение еврокомиссара, в котором она также говорит, что "это будет жестом против Путина") и мыться очень быстро, если вообще мыться.О том, что нужно в жилищах ходить, закутавшись в свитера (сногсшибательное предложение немецкого профильного министра), в России, скорее всего, в курсе и тихо посмеиваются, сидя сами в щедро обогретом доме.Не отстают и специалисты. Во Франции руководство компании, занимающейся линиями энергопередачи, сообщило, что стирать, сушить, гладить лучше в воскресенье, поскольку в понедельник ранним утром электричество в стране может просто вырубиться со словами: "Вас много, а я одно".Причина напряженки с электричеством — из имеющихся 56 реакторов АЭС половина находится на профилактике.И подобное предупреждение, кстати, не последнее, поскольку летом все любят прохладу (нет чтобы зимой холод любить: что за народ, честное слово!) и врубают кондиционеры и вентиляторы на максимум.Без фруктов и овощей, а также с уменьшившейся порцией мяса, в двух свитерах и с терзаниями по поводу того, как часто ему разрешено принимать душ, чтобы не навредить "прогрессу и демократии", средний европеец такими темпами будет напоминать либо француза под Березиной, бредущего Смоленским трактом, либо немца под Сталинградом. С соответствующим моменту настроением.При сохранении осанки и низкого уровня потребления энергоносителей (используя лозунг "Долой автомобиль!", пользование которым укрепляет, как кажется коллективному Брюсселю, российскую власть) в столице Бельгии хотят еще и сберечь, намекают они, политическое единство стран-членов.Получается пока неважно. Удается, если честно, не очень.И хотя официальная Варшава — как и последнюю примерно сотню лет, впрочем — так и продолжает бежать впереди паровоза с транспарантом "Русофобия на марше", отвергая русские энергоносители, не все столь же радикально стремятся расстаться с теплом и комфортом, отморозив себе конечности и уши, только бы доставить неприятности Кремлю.В Германии, хотя политики и говорят, что готовы отказаться от экспорта газа, потом тихонько уточняют, что "пожалуй, не сегодня, а в скором будущем".Во Франции, зависящей от российских энергоносителей (если брать только страны, основавшие ЕС) не столь сильно, как соседка, а примерно на вдвое меньшую долю, стараются сделать так, чтобы не огорчить ни своих подопечных поляков, ни германских коллег.В странах Восточной Европы свои погремушки. Одни говорят, что хотят отказаться от русских поставок, другие делают вид, будто они в принципе "солидарны с европейскими решениями", но осторожно дают понять: без газа им каюк.Издание Блумберг миллиардера Блумберга вносит раздор в этот жидкий консенсус, помечая в заголовке одной из корреспонденций, что в связи с удорожанием нефти и газа Москва может заработать в нынешнем году на поставках углеводородов в страны, которые Россию не любят, 321 с лишним миллиард долларов.Миллиардер Блумберг либо как крупный бизнесмен завидует возможностям концерна "Газпром", либо пытается убедить не слишком уверенных в своей санкционной стратегии европейцев, что отказаться от тепла и уюта им все-таки придется.Но предположения и версии — в сторону.Что сегодня есть у как бы объединенных европейцев такого, что им позволит, отказавшись от русских углеводородов, а также полимеров, а еще зерна, не замерзнуть в собственных домах?Да, в общем, выбор, мягко говоря, не густ.Конечно, ЕС могущественен, и этому тезису не верить сложно, но даже общеевропейскому начальству не под силу одним легким движением затолкать голубое топливо в резервуары танкеров, и если сильному ЕС поможет мощный (старик) Джо Байден, все равно поддержка нынешнего и. о. хранителя американской демократии не поможет в должной степени и не решит проблему.Возвращаясь к консенсусу, который (пока) фундаментальный инструмент принятия глобальных и судьбоносных общеевропейских решений, стоит напомнить, что, например, официальный Будапешт как откровенно фрондировал в отношении Брюсселя, так, если посмотреть на результаты выборов в Венгрии, может продолжить это делать.Орбан вновь получил мандат доверия избирателей, и именно их он будет оберегать. В том числе и от выбора между гигиеническими процедурами по утрам и подогреванием воды в чайнике.Вообще нынешняя объединенная Европа представляет сегодня занятную картину: чем абсурднее ситуация, в которую она себя загоняет, действуя исключительно по лозунговым прописям, тем яростнее ее вожатые и глашатаи призывают сплотиться вокруг общих ценностей.Но поскольку абсурд границ не имеет в принципе, если система продолжит и дальше набирать обороты, то вскоре, чтобы быть "настоящим европейцем", сторонником "прогресса и демократии", возможно, придется редко принимать душ, спать, не снимая носков и свитера, отказаться от мяса и коллективно пересесть на велосипеды.То, что раньше было признаком жизни упоротых фриков, сегодня усилиями еврочиновников и евроминистров становится хорошим тоном европейского стиля жизни рядового обывателя.Мы помним, конечно, о романтике борьбы за свободу и всячески сочувствуем тем, кто сегодня попадает под каток новых нормативов существования.В принципе, так недолго дойти и до того, что "настоящие европейские женщины не красят губы и ресницы", потому что та, кто пользуется декоративной косметикой, несомненно, (в этой логике) может запросто оказаться "агентессой Кремля".Будем, как говорится, наблюдать. Мы этот путь прошли и знаем, что он тупиковый, но мешать тем, кто, забыв о здравом смысле, сегодня участвует в европейском первенстве по наступлению на грабли, скорее всего, не будем.Но не пожелать им удачной прогулки было бы невежливо. Так что, приятного вам променада, ребята!

https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/mid-rossii-gazovyy-konflikt-mezhdu-rossiey-i-evropoy-vygoden-ssha-1038511408.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/putin-prizval-rachitelno-otnositsya-k-postavkam-prodovolstviya-za-rubezh-1038499823.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/evropa-nachala-stavit-nad-soboy-gazovo-rublevyy-eksperiment-1038446367.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/evropa-pomozhet-rossii-postroit-novyy-gazoprovod-v-kitay-1038339574.html

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2022

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/05/1033155766_375:0:1831:1456_100x100_80_0_0_80ea6bff8ee9ee7acb65f327f753a0ef.jpg

мнение, аналитика