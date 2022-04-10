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МЧС России предупредило о лавинной опасности в горах Сочи
МЧС России предупредило о лавинной опасности в горах Сочи
В прибрежной зоне черноморского курорта установилась теплая и сухая погода, температура воздуха в Сочи составляет +19 градусов. 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T12:20+0300
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Риск схода снежных лавин в горах Сочи сохранится до 13 апреля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее МЧС предупреждало о том, что сход лавин возможен на высоте более 2,5 тысяч метров, и просило гостей и работников горнолыжных курортов соблюдать повышенную осторожность. В частности, в районах схода лавин нужно избегать склонов крутизной более 30 градусов, если на нем не растут деревья и кустарник, а также склонов круче - при крутизне в 45 градусов снежные массы сходят практически при каждом снегопаде.
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новости, сочи, лавины
МЧС России предупредило о лавинной опасности в горах Сочи
12:20 10.04.2022 (обновлено: 12:26 10.04.2022)
В прибрежной зоне черноморского курорта установилась теплая и сухая погода, температура воздуха в Сочи составляет +19 градусов.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik.
Риск схода снежных лавин в горах Сочи сохранится до 13 апреля, сообщает
пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
"В период с 18 часов 10 апреля до 18 часов 13 апреля в горах муниципального образования города Сочи выше 1000 метров лавиноопасно", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее МЧС предупреждало о том, что сход лавин возможен на высоте более 2,5 тысяч метров, и просило гостей и работников горнолыжных курортов соблюдать повышенную осторожность.
В частности, в районах схода лавин нужно избегать склонов крутизной более 30 градусов, если на нем не растут деревья и кустарник, а также склонов круче - при крутизне в 45 градусов снежные массы сходят практически при каждом снегопаде.