https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/mchs-rossii-predupredilo-o-lavinnoy-opasnosti-v-gorakh-sochi-1038578142.html

МЧС России предупредило о лавинной опасности в горах Сочи

МЧС России предупредило о лавинной опасности в горах Сочи

В прибрежной зоне черноморского курорта установилась теплая и сухая погода, температура воздуха в Сочи составляет +19 градусов. 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T12:20+0300

2022-04-10T12:20+0300

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Риск схода снежных лавин в горах Сочи сохранится до 13 апреля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.Ранее МЧС предупреждало о том, что сход лавин возможен на высоте более 2,5 тысяч метров, и просило гостей и работников горнолыжных курортов соблюдать повышенную осторожность. В частности, в районах схода лавин нужно избегать склонов крутизной более 30 градусов, если на нем не растут деревья и кустарник, а также склонов круче - при крутизне в 45 градусов снежные массы сходят практически при каждом снегопаде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220207/bolshoy-sneg-na-ritse-zimnyaya-romantika-i-ee-tseniteli-1037454268.html

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