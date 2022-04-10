https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/moskalkova-soobschila-o-vozvraschenii-v-rossiyu-uderzhivavshikhsya-v-plenu-sotrudnikov-rosatoma-1038583596.html

Москалькова сообщила о возвращении в Россию удерживавшихся в плену сотрудников "Росатома"

Москалькова сообщила о возвращении в Россию удерживавшихся в плену сотрудников "Росатома"

Вечером 9 апреля состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T18:02+0300

2022-04-10T18:02+0300

2022-04-10T18:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем официальном Telegram-канале сообщила о возвращении в Россию четырех сотрудников госкорпорации "Росатом" и других военнослужащих, удерживавшихся в плену на Украине. По словам Москальковой, сотрудники "Росатома" должны были вернуться на родину еще 16 марта, но этого не произошло. Их телефоны были недоступны, а 25 марта, после начала поисков, было опубликовано видеообращение, на котором российские специалисты удерживались вооруженными людьми.Попытки освободить удались благодаря сотрудничеству омбудсмена с Министерством обороны России, Министерством иностранных дел России и госкорпорацией "Росатом". Четыре сотрудника центрального филиала АО "Атомспецтранс" (предприятие Росатома - прим. ред) 23 февраля, за день до начала военной спецоперации России, в соответствии с контрактными обязательствами доставили груз на Ровенскую АЭС на Украине. С тех пор они не могли вернуться в Россию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/rossiya-i-ukraina-proizveli-obmen-plennymi-1038498189.html

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