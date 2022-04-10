Наблюдатели из Абхазии рассказали, как проходят выборы президента в Южной Осетии
19:47 10.04.2022 (обновлено: 19:52 10.04.2022)
© Foto / ЦИК АбхазииДелегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
© Foto / ЦИК Абхазии
Абхазская делегация в составе восьми человек находится в столице Южной Осетии, Цхинвале, в качестве наблюдателей на выборах президента республики.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. На президентских выборах в Южной Осетии явка избирателей составила около 60% к 16:00 воскресенья, сообщил член делегации от Центризбиркома Абхазии Алиас Брандзия.
"Явка высокая. Организация выборов на высоком уровне. Наша делегация разделилась и посетила около 20 избирательных участков. Везде обстановка спокойная. Ни от кого из наблюдателей от кандидатов мы жалоб и нареканий по процессу голосования не услышали", - отметил он.
По словам Брандзия, абхазскую делегацию в Цхинвале приняли тепло и радушно. Гостям из Абхазии даже удалось пообщаться с местными жителями и узнать о том, чего они ожидают от выборов главы государства.
"Сами избиратели, в целом, относятся к выборам как к празднику. Они, конечно же, ждут изменений в лучшую сторону, ждут развития республики. Мы также провели встречи с действующим президентом и председателем ЦИК Южной Осетии", - сказал он.
© Foto / ЦИК АбхазииДелегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
1/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
© Foto / ЦИК АбхазииДелегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
2/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
© Foto / ЦИК АбхазииДелегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
3/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
© Foto / ЦИК АбхазииДелегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
4/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
1/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
2/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
3/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
4/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
Абхазская делегация отправилась в Южную Осетию по приглашению руководства страны. В ее состав вошли восемь человек.
Инна Кварчия, Омар Смыр и Алиас Брандзия представляют ЦИК Абхазии, представителем от Общественной Палаты стал Роман Качарава, Парламент Абхазии представляют Илья Гуния, Венори Бебия и Омар Джинджолия, Кабинет министров - глава МЧС Лев Квициния.
Всего на президентских выборах аккредитовано 65 наблюдателей из России, ДНР, ЛНР, Абхазии, Сирии, Венесуэлы, Австрии, Италии, Турции.
В выборной гонке участвуют пятеро кандидатов - действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Голосование проходит на 76 избирательных участках: 72 из них открылись на территории республики, еще четыре – в России и Абхазии. По последним данным ЦИК республики, в Северной Осетии проголосовали 3734 человека, в Москве - 350, в Сухуме - 22.