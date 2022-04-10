https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/nablyudateli-iz-abkhazii-rasskazali-kak-prokhodyat-vybory-prezidenta-v-yuzhnoy-osetii-1038584498.html

Наблюдатели из Абхазии рассказали, как проходят выборы президента в Южной Осетии

Наблюдатели из Абхазии рассказали, как проходят выборы президента в Южной Осетии

Абхазская делегация в составе восьми человек находится в столице Южной Осетии, Цхинвале, в качестве наблюдателей на выборах президента республики. 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T19:47+0300

2022-04-10T19:47+0300

2022-04-10T19:52+0300

новости

южная осетия

президентские выборы

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СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. На президентских выборах в Южной Осетии явка избирателей составила около 60% к 16:00 воскресенья, сообщил член делегации от Центризбиркома Абхазии Алиас Брандзия.По словам Брандзия, абхазскую делегацию в Цхинвале приняли тепло и радушно. Гостям из Абхазии даже удалось пообщаться с местными жителями и узнать о том, чего они ожидают от выборов главы государства."Сами избиратели, в целом, относятся к выборам как к празднику. Они, конечно же, ждут изменений в лучшую сторону, ждут развития республики. Мы также провели встречи с действующим президентом и председателем ЦИК Южной Осетии", - сказал он.Абхазская делегация отправилась в Южную Осетию по приглашению руководства страны. В ее состав вошли восемь человек.Инна Кварчия, Омар Смыр и Алиас Брандзия представляют ЦИК Абхазии, представителем от Общественной Палаты стал Роман Качарава, Парламент Абхазии представляют Илья Гуния, Венори Бебия и Омар Джинджолия, Кабинет министров - глава МЧС Лев Квициния.Всего на президентских выборах аккредитовано 65 наблюдателей из России, ДНР, ЛНР, Абхазии, Сирии, Венесуэлы, Австрии, Италии, Турции.В выборной гонке участвуют пятеро кандидатов - действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Голосование проходит на 76 избирательных участках: 72 из них открылись на территории республики, еще четыре – в России и Абхазии. По последним данным ЦИК республики, в Северной Осетии проголосовали 3734 человека, в Москве - 350, в Сухуме - 22.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/posol-yuzhnoy-osetii-v-abkhazii-otsenil-obstanovku-na-izbiratelnom-uchastke-v-sukhume-1038576496.html

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