Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/nablyudateli-iz-abkhazii-rasskazali-kak-prokhodyat-vybory-prezidenta-v-yuzhnoy-osetii-1038584498.html
Наблюдатели из Абхазии рассказали, как проходят выборы президента в Южной Осетии
Наблюдатели из Абхазии рассказали, как проходят выборы президента в Южной Осетии
Абхазская делегация в составе восьми человек находится в столице Южной Осетии, Цхинвале, в качестве наблюдателей на выборах президента республики. 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T19:47+0300
2022-04-10T19:52+0300
новости
южная осетия
президентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0a/1038584200_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3b2ca1d3c2d5febb0ccd33e378256928.jpg
СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. На президентских выборах в Южной Осетии явка избирателей составила около 60% к 16:00 воскресенья, сообщил член делегации от Центризбиркома Абхазии Алиас Брандзия.По словам Брандзия, абхазскую делегацию в Цхинвале приняли тепло и радушно. Гостям из Абхазии даже удалось пообщаться с местными жителями и узнать о том, чего они ожидают от выборов главы государства."Сами избиратели, в целом, относятся к выборам как к празднику. Они, конечно же, ждут изменений в лучшую сторону, ждут развития республики. Мы также провели встречи с действующим президентом и председателем ЦИК Южной Осетии", - сказал он.Абхазская делегация отправилась в Южную Осетию по приглашению руководства страны. В ее состав вошли восемь человек.Инна Кварчия, Омар Смыр и Алиас Брандзия представляют ЦИК Абхазии, представителем от Общественной Палаты стал Роман Качарава, Парламент Абхазии представляют Илья Гуния, Венори Бебия и Омар Джинджолия, Кабинет министров - глава МЧС Лев Квициния.Всего на президентских выборах аккредитовано 65 наблюдателей из России, ДНР, ЛНР, Абхазии, Сирии, Венесуэлы, Австрии, Италии, Турции.В выборной гонке участвуют пятеро кандидатов - действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Голосование проходит на 76 избирательных участках: 72 из них открылись на территории республики, еще четыре – в России и Абхазии. По последним данным ЦИК республики, в Северной Осетии проголосовали 3734 человека, в Москве - 350, в Сухуме - 22.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/posol-yuzhnoy-osetii-v-abkhazii-otsenil-obstanovku-na-izbiratelnom-uchastke-v-sukhume-1038576496.html
южная осетия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0a/1038584200_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ba4eaf84b979b9507abd0d7a0148161e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, южная осетия, президентские выборы

Наблюдатели из Абхазии рассказали, как проходят выборы президента в Южной Осетии

19:47 10.04.2022 (обновлено: 19:52 10.04.2022)
© Foto / ЦИК АбхазииДелегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей - Sputnik Абхазия, 1920, 10.04.2022
© Foto / ЦИК Абхазии
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Абхазская делегация в составе восьми человек находится в столице Южной Осетии, Цхинвале, в качестве наблюдателей на выборах президента республики.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадри Есиава. На президентских выборах в Южной Осетии явка избирателей составила около 60% к 16:00 воскресенья, сообщил член делегации от Центризбиркома Абхазии Алиас Брандзия.

"Явка высокая. Организация выборов на высоком уровне. Наша делегация разделилась и посетила около 20 избирательных участков. Везде обстановка спокойная. Ни от кого из наблюдателей от кандидатов мы жалоб и нареканий по процессу голосования не услышали", - отметил он.

По словам Брандзия, абхазскую делегацию в Цхинвале приняли тепло и радушно. Гостям из Абхазии даже удалось пообщаться с местными жителями и узнать о том, чего они ожидают от выборов главы государства.
"Сами избиратели, в целом, относятся к выборам как к празднику. Они, конечно же, ждут изменений в лучшую сторону, ждут развития республики. Мы также провели встречи с действующим президентом и председателем ЦИК Южной Осетии", - сказал он.
© Foto / ЦИК АбхазииДелегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей - Sputnik Абхазия
1/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
© Foto / ЦИК АбхазииДелегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей - Sputnik Абхазия
2/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
© Foto / ЦИК АбхазииДелегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей - Sputnik Абхазия
3/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
© Foto / ЦИК АбхазииДелегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей - Sputnik Абхазия
4/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
1/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
2/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
3/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
4/4
© Foto / ЦИК Абхазии
Делегация республики Абхазия на выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей
Абхазская делегация отправилась в Южную Осетию по приглашению руководства страны. В ее состав вошли восемь человек.
Инна Кварчия, Омар Смыр и Алиас Брандзия представляют ЦИК Абхазии, представителем от Общественной Палаты стал Роман Качарава, Парламент Абхазии представляют Илья Гуния, Венори Бебия и Омар Джинджолия, Кабинет министров - глава МЧС Лев Квициния.
Всего на президентских выборах аккредитовано 65 наблюдателей из России, ДНР, ЛНР, Абхазии, Сирии, Венесуэлы, Австрии, Италии, Турции.
Выборы во второй тур в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 10.04.2022
В Абхазии
Посол Южной Осетии в Абхазии оценил обстановку на избирательном участке в Сухуме
10:20
В выборной гонке участвуют пятеро кандидатов - действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Голосование проходит на 76 избирательных участках: 72 из них открылись на территории республики, еще четыре – в России и Абхазии. По последним данным ЦИК республики, в Северной Осетии проголосовали 3734 человека, в Москве - 350, в Сухуме - 22.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0