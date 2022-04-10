https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-11-aprelya-1038577801.html
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 апреля
Погоду на территории Абхазии будет определять область пониженного атмосферного давления. 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T15:33+0300
2022-04-10T15:33+0300
2022-04-10T15:33+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. В понедельник, 11 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня поздним вечером возможны дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 апреля
Погоду на территории Абхазии будет определять область пониженного атмосферного давления.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik. В понедельник, 11 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня поздним вечером возможны дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.