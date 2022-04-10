https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-11-aprelya-1038577801.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 апреля

Погоду на территории Абхазии будет определять область пониженного атмосферного давления. 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T15:33+0300

2022-04-10T15:33+0300

2022-04-10T15:33+0300

в абхазии

погода в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0a/1038578495_0:296:2867:1909_1920x0_80_0_0_9067bf2b052001acdcfde0a35e7915b8.jpg

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. В понедельник, 11 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь к концу дня поздним вечером возможны дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +18°С до +23°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости