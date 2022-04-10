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Российские войска уничтожили штаб украинского нацбатальона "Днепр"
Российские войска уничтожили штаб украинского нацбатальона "Днепр"
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T11:15+0300
2022-04-10T11:15+0300
2022-04-10T11:15+0300
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Ночью с 9 на 10 апреля российские войска уничтожили штаб украинского националистского батальона "Днепр" в населенном пункте Звонецкое в Днепропетровской области, сообщает официальный Telegram-аккаунт Министерства обороны России. Также Минобороны сообщило, что высокоточным ударом ракет воздушного базирования были уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе села Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев на окраине Харькова.Помимо этого, российские средства ПВО сбили в воздухе восемь украинских беспилотников. Всего же за сутки было поражено 86 военных объектов Украины, среди них два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, ее целью являются демилитаризация и денацификация страны. По сообщению Министерства обороны на 25 марта, первый этап спецоперации прошел успешно, и боевой потенциал Украины был существенно подорван.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/vs-rossii-presekli-popytku-vyvezti-liderov-azova-iz-mariupolya-po-moryu-1038573811.html
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новости, донбасс, украина, россия
Российские войска уничтожили штаб украинского нацбатальона "Днепр"
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik.
Ночью с 9 на 10 апреля российские войска уничтожили штаб украинского националистского батальона "Днепр" в населенном пункте Звонецкое в Днепропетровской области, сообщает
официальный Telegram-аккаунт Министерства обороны России.
"В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников," - говориться в сообщении.
Также Минобороны сообщило, что высокоточным ударом ракет воздушного базирования были уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе села Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев на окраине Харькова.
Помимо этого, российские средства ПВО сбили в воздухе восемь украинских беспилотников. Всего же за сутки было поражено 86 военных объектов Украины, среди них два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, ее целью являются демилитаризация и денацификация страны. По сообщению Министерства обороны на 25 марта, первый этап спецоперации прошел успешно, и боевой потенциал Украины был существенно подорван.