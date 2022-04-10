https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/rossiyskie-voyska-unichtozhili-shtab-ukrainskogo-natsbatalona-dnepr-1038577347.html

Российские войска уничтожили штаб украинского нацбатальона "Днепр"

Российские войска уничтожили штаб украинского нацбатальона "Днепр"

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T11:15+0300

2022-04-10T11:15+0300

2022-04-10T11:15+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Ночью с 9 на 10 апреля российские войска уничтожили штаб украинского националистского батальона "Днепр" в населенном пункте Звонецкое в Днепропетровской области, сообщает официальный Telegram-аккаунт Министерства обороны России. Также Минобороны сообщило, что высокоточным ударом ракет воздушного базирования были уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе села Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев на окраине Харькова.Помимо этого, российские средства ПВО сбили в воздухе восемь украинских беспилотников. Всего же за сутки было поражено 86 военных объектов Украины, среди них два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля, ее целью являются демилитаризация и денацификация страны. По сообщению Министерства обороны на 25 марта, первый этап спецоперации прошел успешно, и боевой потенциал Украины был существенно подорван.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/vs-rossii-presekli-popytku-vyvezti-liderov-azova-iz-mariupolya-po-moryu-1038573811.html

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