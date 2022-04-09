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ВС России пресекли попытку вывезти лидеров "Азова" из Мариуполя по морю
ВС России пресекли попытку вывезти лидеров "Азова" из Мариуполя по морю
Киевский режим продолжает попытки эвакуации из Мариуполя главарей националистического полка "Азов" и иностранных наемников, ранее уже провалились две акции по... 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T19:22+0300
2022-04-09T19:22+0300
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Вечером 8 апреля киевский режим предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских нацистов по морю, сообщает Минобороны России в Telegram.По информации военного ведомства, украинский сухогруз "Апачи", приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22:38 в 30 километрах юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт "Мариуполь".Российские пограничные корабли потребовали от украинского сухогруза выйти по международному каналу на связь, но ответа не последовало, судно продолжило движение к порту Мариуполя. После чего двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна была открыта предупредительная артиллерийская стрельба, но и она не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза.После попадания огня украинский сухогруз лег в дрейф, а экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.По данным Минобороны России, члены экипажа судна не пострадали, возгорание они потушили самостоятельно. После проведенного досмотра украинский сухогруз "Апачи" с экипажем конвоируют в порт Ейск.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/za-kem-priletali-v-mariupol-vertolety-vsu-1038521767.html
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ВС России пресекли попытку вывезти лидеров "Азова" из Мариуполя по морю
19:22 09.04.2022 (обновлено: 19:30 09.04.2022)
Киевский режим продолжает попытки эвакуации из Мариуполя главарей националистического полка "Азов" и иностранных наемников, ранее уже провалились две акции по их вывозу вертолетами.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik.
Вечером 8 апреля киевский режим предпринял новую безуспешную попытку эвакуации главарей украинских нацистов по морю, сообщает Минобороны России в Telegram
.
По информации военного ведомства, украинский сухогруз "Апачи", приписанный к мальтийскому порту Валетта, под мальтийским флагом следовал в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу. В 22:38 в 30 километрах юго-восточнее Мариуполя сухогруз резко изменил курс следования и попытался прорваться в блокированный с моря силами Черноморского флота морской порт "Мариуполь".
Российские пограничные корабли потребовали от украинского сухогруза выйти по международному каналу на связь, но ответа не последовало, судно продолжило движение к порту Мариуполя. После чего двумя пограничными сторожевыми кораблями по курсу движения судна была открыта предупредительная артиллерийская стрельба, но и она не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза.
"Для блокирования движения судна-нарушителя с 22:53 до 23:30 кораблем Черноморского Флота и пограничными сторожевыми кораблями по сухогрузу "Апачи" открывался артиллерийский огонь. В результате прямого попадания на судне произошло возгорание в кормовой части судна", - говорится в сообщении Минобороны.
После попадания огня украинский сухогруз лег в дрейф, а экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.
По данным Минобороны России, члены экипажа судна не пострадали, возгорание они потушили самостоятельно. После проведенного досмотра украинский сухогруз "Апачи" с экипажем конвоируют в порт Ейск.