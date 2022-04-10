https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/sk-rossii-rassleduet-vozmozhnuyu-provokatsiyu-ukrainskikh-natsionalistov-v-irpene-1038580073.html

СК России расследует возможную провокацию украинских националистов в Ирпене

СК России расследует возможную провокацию украинских националистов в Ирпене

Ранее Министерство обороны России заявило о готовящейся Киевом акции, целью которой является обвинение российских военных в убийстве мирных жителей в городе... 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T14:22+0300

2022-04-10T14:22+0300

2022-04-10T14:22+0300

военная спецоперация рф в донбассе

следственный комитет рф

александр бастрыкин

новости

украина

россия

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию украинских националистов в городе Ирпень, сообщает официальный сайт ведомства.Также Следственный комитет проведет расследование фактов жестокого обращения бойцов ВСУ с гражданским населением городов и сел. В частности, по данным ведомства, в Харькове националисты открывали огонь по мирным людям, в Авдеевке готовят провокацию с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами, а в Краматорске оборудовали огневые позиции в жилых домах, школах и детских садах, при этом под угрозой расстрела заставив гражданское население строить данные фортификационные сооружения.Накануне Министерство обороны России заявило о том, что в городе Ирпень, который российские войска покинули более недели назад, готовится провокация для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей. По сообщению ведомства, для постановочной акции СБУ намерены перевезти из морга тела местных жителей, погибших от обстрелов украинской артиллерии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/vzglyad-iz-kieva-ukraine-realno-nuzhna-denatsifikatsiya-1038123414.html

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следственный комитет рф, александр бастрыкин, новости, украина, россия