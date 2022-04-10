https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/sk-rossii-rassleduet-vozmozhnuyu-provokatsiyu-ukrainskikh-natsionalistov-v-irpene-1038580073.html
СК России расследует возможную провокацию украинских националистов в Ирпене
СК России расследует возможную провокацию украинских националистов в Ирпене
Ранее Министерство обороны России заявило о готовящейся Киевом акции, целью которой является обвинение российских военных в убийстве мирных жителей в городе... 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T14:22+0300
2022-04-10T14:22+0300
2022-04-10T14:22+0300
военная спецоперация рф в донбассе
следственный комитет рф
александр бастрыкин
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0a/1038579961_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dfdf651980fe0a957b643a750d9c6aeb.jpg
СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию украинских националистов в городе Ирпень, сообщает официальный сайт ведомства.Также Следственный комитет проведет расследование фактов жестокого обращения бойцов ВСУ с гражданским населением городов и сел. В частности, по данным ведомства, в Харькове националисты открывали огонь по мирным людям, в Авдеевке готовят провокацию с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами, а в Краматорске оборудовали огневые позиции в жилых домах, школах и детских садах, при этом под угрозой расстрела заставив гражданское население строить данные фортификационные сооружения.Накануне Министерство обороны России заявило о том, что в городе Ирпень, который российские войска покинули более недели назад, готовится провокация для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей. По сообщению ведомства, для постановочной акции СБУ намерены перевезти из морга тела местных жителей, погибших от обстрелов украинской артиллерии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/vzglyad-iz-kieva-ukraine-realno-nuzhna-denatsifikatsiya-1038123414.html
https://sputnik-abkhazia.ru
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0a/1038579961_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_527015c446329cac41d3c0a46c074b5e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
следственный комитет рф, александр бастрыкин, новости, украина, россия
СК России расследует возможную провокацию украинских националистов в Ирпене
Ранее Министерство обороны России заявило о готовящейся Киевом акции, целью которой является обвинение российских военных в убийстве мирных жителей в городе Ирпень.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать возможную провокацию украинских националистов в городе Ирпень, сообщает
официальный сайт ведомства.
"Следственный комитет даст правовую оценку действиям тех, кто планировал распространить заведомо ложную информацию о российских войсках," - говорится в сообщении.
Также Следственный комитет проведет расследование фактов жестокого обращения бойцов ВСУ с гражданским населением городов и сел.
В частности, по данным ведомства, в Харькове националисты открывали огонь по мирным людям, в Авдеевке готовят провокацию с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами, а в Краматорске оборудовали огневые позиции в жилых домах, школах и детских садах, при этом под угрозой расстрела заставив гражданское население строить данные фортификационные сооружения.
Накануне Министерство обороны России заявило о том, что в городе Ирпень, который российские войска покинули более недели назад, готовится провокация для обвинения России в якобы массовых убийствах мирных жителей. По сообщению
ведомства, для постановочной акции СБУ намерены перевезти из морга тела местных жителей, погибших от обстрелов украинской артиллерии.