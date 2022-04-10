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Тхэквондисты из Абхазии заняли призовые места в первенстве Новокубанского района
Тхэквондисты из Абхазии заняли призовые места в первенстве Новокубанского района
В соревнованиях, проходивших 8-9 апреля в Армавире, приняли участие 27 абхазских спортсменов, призовые места заняли не только мальчики, но и девочки. 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T19:13+0300
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Юные абхазские спортсмены заняли призовые места в первенстве Новокубанского района по тхэквондо, сообщает пресс-служба Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту. Первые места заняли Руслан Пекливанян, Аурика Кузнецова, Руслана Гусак, Инал Смыр, Никита Кохан, Богдан Ахрютин, Альберт Бабаян, Арсен Челикян и Элина Календжян.Серебряными призерами турнира стали Милена Косян, Людмила Иванова, Сария Цоцория, Неонила Ахрютина, Сергей Дудукчян, Самир Бадия, Эснат Отырба, Григорий Барциц и Давид Сельвян."Бронзу" получили Андрей Халайджян, Энвер и Эснат Отырба, Артур Кондакчян, Сергей Барциц, Артем Толокольников, Наира Эксузян и Руслан Трапизонян.Один из спортсменов, Эснат Отырба, бился в двух категориях, в одной он занял второе место, в другой - третье. Тренируют спортсменов Саида Гунба, Эдуард Арзуманян и Тимур Барциц.Первенство Новокубанского района по тхэквондо проходило 8 и 9 апреля в Армавире, в нем принимало участие более 100 спортсменов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220227/abkhazskie-kikboksery-zanyali-prizovye-mesta-na-chempionate-i-pervenstve-yufo-1037824714.html
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Тхэквондисты из Абхазии заняли призовые места в первенстве Новокубанского района
В соревнованиях, проходивших 8-9 апреля в Армавире, приняли участие 27 абхазских спортсменов, призовые места заняли не только мальчики, но и девочки.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik.
Юные абхазские спортсмены заняли призовые места в первенстве Новокубанского района по тхэквондо, сообщает
пресс-служба Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту.
На соревнованиях Абхазию представляли 27 спортсменов, они заняли 9 первых, 9 вторых и 8 третьих мест.
Первые места заняли Руслан Пекливанян, Аурика Кузнецова, Руслана Гусак, Инал Смыр, Никита Кохан, Богдан Ахрютин, Альберт Бабаян, Арсен Челикян и Элина Календжян.
Серебряными призерами турнира стали Милена Косян, Людмила Иванова, Сария Цоцория, Неонила Ахрютина, Сергей Дудукчян, Самир Бадия, Эснат Отырба, Григорий Барциц и Давид Сельвян.
"Бронзу" получили Андрей Халайджян, Энвер и Эснат Отырба, Артур Кондакчян, Сергей Барциц, Артем Толокольников, Наира Эксузян и Руслан Трапизонян.
Один из спортсменов, Эснат Отырба, бился в двух категориях, в одной он занял второе место, в другой - третье.
Тренируют спортсменов Саида Гунба, Эдуард Арзуманян и Тимур Барциц.
Первенство Новокубанского района по тхэквондо проходило 8 и 9 апреля в Армавире, в нем принимало участие более 100 спортсменов.