https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/yavka-na-prezidentskikh-vyborakh-v-yuzhnoy-osetii-sostavila-82-1038586180.html
Явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82%
Явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82%
Избирательные участки закрылись в 20:00, в данный момент идет подсчет голосов. 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T21:57+0300
2022-04-10T21:57+0300
2022-04-10T22:26+0300
южная осетия
новости
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07%, сообщает Sputnik Южная Осетия.На выборах было аккредитовано 65 наблюдателей из Абхазии, России, ДНР, ЛНР, Сирии, Венесуэлы, Австрии, Италии, Турции. Нарушений в ходе выборов зафиксировано не было, а наблюдатель от Общественной палаты Абхазии Роман Качарава назвал их "образцово-показательными".Голосование проходило на 76 избирательных участках: 72 из них были открыты на территории республики, два во Владикавказе, один в Москве и еще один – в Сухуме.Первая информация о результатах голосования поступит ближе к полуночи.На пост главы республики пост претендуют действующий президент Анатолий Бибилов, депутаты парламента Александр Плиев и Гарри Мулдаров, лидер парламентской партии "Ныхас" Алан Гаглоев и экс-депутат Дмитрий Тасоев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/nablyudateli-iz-abkhazii-rasskazali-kak-prokhodyat-vybory-prezidenta-v-yuzhnoy-osetii-1038584498.html
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южная осетия, новости, президентские выборы в абхазии
Явка на президентских выборах в Южной Осетии составила 82%
21:57 10.04.2022 (обновлено: 22:26 10.04.2022)
Избирательные участки закрылись в 20:00, в данный момент идет подсчет голосов.
СУХУМ, 10 апр – Sputnik.
Явка на выборах президента Южной Осетии составила 82,07%, сообщает
Sputnik Южная Осетия.
Всего в республике зарегистрировано более 32 тысяч избирателей. Уже к пяти часам был достигнут необходимый порог явки, и ЦИК республики заявил о том, что выборы состоялись.
На выборах было аккредитовано 65 наблюдателей из Абхазии, России, ДНР, ЛНР, Сирии, Венесуэлы, Австрии, Италии, Турции. Нарушений в ходе выборов зафиксировано не было, а наблюдатель от Общественной палаты Абхазии Роман Качарава назвал их "образцово-показательными".
Голосование проходило на 76 избирательных участках: 72 из них были открыты на территории республики, два во Владикавказе, один в Москве и еще один – в Сухуме.
Первая информация о результатах голосования поступит ближе к полуночи.
На пост главы республики пост претендуют действующий президент Анатолий Бибилов, депутаты парламента Александр Плиев и Гарри Мулдаров, лидер парламентской партии "Ныхас" Алан Гаглоев и экс-депутат Дмитрий Тасоев.