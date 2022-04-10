https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-budet-vveden-v-kurskoy-oblasti-1038582793.html

Желтый уровень террористической опасности будет введен в Курской области

Желтый уровень террористической опасности будет введен в Курской области

Существует три уровня террористической опасности: повышенный — синий, высокий — жёлтый и последний, критический — красный. 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T17:25+0300

2022-04-10T17:25+0300

2022-04-10T17:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. С 11 апреля в Курской области будет введен желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, написал в своем официальном Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.Губернатор попросил жителей области сохранять бдительность и помогать спецслужбам - обращать внимание на оставленные сумки, сообщать в полицию о подозрительных гражданах или группах лиц.Накануне, 9 апреля, со стороны Украины был обстрелян из минометов пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Курской области, по сообщению губернатора, пострадавших и разрушений нет, огневая точка была подавлена ответным огнем пограничников и представителей российских вооруженных сил.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/sk-rossii-rassleduet-vozmozhnuyu-provokatsiyu-ukrainskikh-natsionalistov-v-irpene-1038580073.html

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