https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/elena-cherysheva-rasskazala-chto-sudom-ey-zapreschen-vyezd-iz-estonii-1038592432.html

Елена Черышева рассказала, что судом ей запрещен выезд из Эстонии

Елена Черышева рассказала, что судом ей запрещен выезд из Эстонии

Черышева была задержана 6 апреля спецслужбами Эстонии по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T11:25+0300

2022-04-11T11:25+0300

2022-04-11T11:25+0300

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Шеф-редактору Sputnik Meedia Елене Черышевой запретили выезд из Эстонии, об этом она рассказала РИА Новости.На прошлой неделе Черышеву задерживали на 48 часов из-за "нарушения международных санкций".В начале марта эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт два года назад из-за угроз эстонской полиции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/vlasti-estonii-otpustili-shef-redaktora-sputnik-meedia-zayavilo-posolstvo-rossii-1038556155.html

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эстония, журналисты, sputnik, санкции, политика, россия