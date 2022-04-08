https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/vlasti-estonii-otpustili-shef-redaktora-sputnik-meedia-zayavilo-posolstvo-rossii-1038556155.html

Власти Эстонии отпустили шеф-редактора Sputnik Meedia, заявило посольство России

Власти Эстонии отпустили шеф-редактора Sputnik Meedia, заявило посольство России

Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт в начале 2020 года из-за угроз эстонской полиции. 08.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-08T15:12+0300

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СУХУМ, 8 апр – Sputnik. Власти Эстонии отпустили шеф-редактора информационного портала Sputnik Meedia Елену Черышеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского посольства в Таллине.Ранее сообщалось, что Черышева была задержана 6 апреля спецслужбами Эстонии по подозрению в якобы совершенном преступлении против мира, а также нарушении международных санкций.В МИД России заявили, что обвинения в адрес Черышевой абсурдны, а также подчеркнули, что эстонские "поборники" свободы слова перешли от тактики запугивания к "государственному террору".В начале марта эстонский инфопортал Sputnik Meedia объявил о прекращении работы из-за давления и ограничений со стороны эстонских банков и властей, а также из-за угроз в адрес своих сотрудников. Как заявляла тогда шеф-редактор Елена Черышева, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя". Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать с порталом, боясь преследований, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".Sputnik Meedia был создан бывшими сотрудниками Sputnik Эстония, который после четырех лет работы был закрыт 1 января 2020 года из-за угроз эстонской полиции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/sotrudniki-sputnik-meedia-zaderzhany-v-estonii-1038528514.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220308/estonskiy-portal-sputnik-meedia-prekraschaet-rabotu-iz-za-ugroz-sotrudnikam-1037992921.html

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