https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/kursirovanie-vagona-iz-murmanska-v-sukhum-vozobnovitsya-letom-2022-goda-1038598602.html
Курсирование вагона из Мурманска в Сухум возобновится летом 2022 года
Курсирование вагона из Мурманска в Сухум возобновится летом 2022 года
Всего пассажиры вагона Мурманск-Сухум будут проводить трое суток и 14 часов в пути. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T15:50+0300
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Курсирование вагона Мурманск-Сухум-Мурманск возобновится летом 2022 года, сообщает портал Транспорт Мурманской области.Вагон будет отправляться из Мурманска в составе поезда №15/16 Мурманск-Москва в 19:35 по нечетным датам, прибытие в Сухум — в 09:55. Отправление из Сухума — в составе поезда №479 Сухум-Санкт-Петербург в 19:25 по нечетным датам, прибытие в Мурманск — в 11:45. Как пишет портал, путешествие в Абхазию для мурманчан будет недешевым, так как вагон купейного типа, билет будет стоить от 19 350 рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/turisticheskiy-poezd-sochi-vozobnovit-kursirovanie-v-gagru-1038452989.html
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Курсирование вагона из Мурманска в Сухум возобновится летом 2022 года
15:50 11.04.2022 (обновлено: 17:05 11.04.2022)
Всего пассажиры вагона Мурманск-Сухум будут проводить трое суток и 14 часов в пути.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik.
Курсирование вагона Мурманск-Сухум-Мурманск возобновится летом 2022 года, сообщает
портал Транспорт Мурманской области.
Отмечается, что поезд вагон начнет ходить с 7 июня и будет курсировать через день.
Вагон будет отправляться из Мурманска в составе поезда №15/16 Мурманск-Москва в 19:35 по нечетным датам, прибытие в Сухум — в 09:55.
Отправление из Сухума — в составе поезда №479 Сухум-Санкт-Петербург в 19:25 по нечетным датам, прибытие в Мурманск — в 11:45.
Как пишет портал, путешествие в Абхазию для мурманчан будет недешевым, так как вагон купейного типа, билет будет стоить от 19 350 рублей.