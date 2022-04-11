https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/kursirovanie-vagona-iz-murmanska-v-sukhum-vozobnovitsya-letom-2022-goda-1038598602.html

Курсирование вагона из Мурманска в Сухум возобновится летом 2022 года

Курсирование вагона из Мурманска в Сухум возобновится летом 2022 года

Всего пассажиры вагона Мурманск-Сухум будут проводить трое суток и 14 часов в пути. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T15:50+0300

2022-04-11T15:50+0300

2022-04-11T17:05+0300

в абхазии

отдых в абхазии

мурманск

россия

абхазия

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/15/1038224735_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b399a3dad7687a9d5e6dbe82ab10602f.jpg

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Курсирование вагона Мурманск-Сухум-Мурманск возобновится летом 2022 года, сообщает портал Транспорт Мурманской области.Вагон будет отправляться из Мурманска в составе поезда №15/16 Мурманск-Москва в 19:35 по нечетным датам, прибытие в Сухум — в 09:55. Отправление из Сухума — в составе поезда №479 Сухум-Санкт-Петербург в 19:25 по нечетным датам, прибытие в Мурманск — в 11:45. Как пишет портал, путешествие в Абхазию для мурманчан будет недешевым, так как вагон купейного типа, билет будет стоить от 19 350 рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/turisticheskiy-poezd-sochi-vozobnovit-kursirovanie-v-gagru-1038452989.html

мурманск

россия

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, мурманск, россия, абхазия, сухум