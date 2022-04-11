https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/mid-abkhazii-prigrozil-obyavit-personoy-non-grata-angazhirovannykh-politologov--1038594135.html

МИД Абхазии пригрозил объявить "персоной нон грата" ангажированных политологов

МИД Абхазии пригрозил объявить "персоной нон грата" ангажированных политологов

В МИД Абхазии напомнили, что государственный суверенитет, независимость, международная правосубъектность республики неоспоримы и не могут являться предметом... 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T12:38+0300

2022-04-11T12:38+0300

2022-04-11T13:32+0300

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии предупредило, что в случае продолжения попыток выстраивания негативного информационного фона вокруг республики в отношении ангажированных политологов будет использован механизм объявления "персона нон грата". Об этом сообщает медиацентр ведомства. В заявлении отмечается, что внешнеполитическое ведомство Абхазии внимательно следит за высказываниями различных политологов, ставящих под сомнение суверенитет и независимость республики.Дипломаты подчеркнули, что государственный суверенитет, независимость, международная правосубъектность Абхазии не могут быть предметом для дискуссий, которые преследуют бесперспективную цель по созданию негативного фона для абхазо-российских межгосударственных отношений.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-rossiya-dovolna-razvitiem-politicheskogo-dialoga-s-abkhaziey-1038296532.html

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